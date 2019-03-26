Venezuela Yine Elektriksiz

Venezuela’da birçok bölgede elektrik kesintisi yeniden baş gösterdi. Halk birkaç hafta önce yaşanan ve günler süren kesintinin getirdiği zorluklarla bir kez daha karşılaşmanın tedirginliği içinde.

Pazartesi günü başlayan elektrik kesintisi Venezuela’nın 23 eyaletinin neredeyse tamamını etkiledi. Yetkililerin kesintiyi giderme çabaları henüz bir sonuç getirmedi.

“Bu, rejimin yetersizliğinin göstergesi”

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yaklaşık iki hafta önce yaşanan kesintide de olduğu gibi yine Amerika’yı ve Amerika destekli muhaliflerini sorumlu tuttu.

Muhalif lider Juan Guaido’ysa bu uzun süreli ve yaygın kesintilerin, Maduro yönetiminin yetersizliğini gösterdiğini iddia etti ve destekçilerine Maduro rejimini sonlandırma vaadinde bulundu.

Mart ayının ilk haftalarında yaşanan ilk kesinti beş gün sürmüş, günlük hayat birçok insan için neredeyse felç olmuştu.

Muhalif lider Guaido’nun Ulusal Meclis Başkanı görevindeyken kendisini Maduro karşısında ülkenin geçici meşru lideri ilan etmesinden bu yana ülkede siyasi kaos tırmanışta.

