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Venezuela yine karanlığa gömüldü

26.03.2019 22:28 | Son Güncelleme

Siyasi ve ekonomik krizin sürdüğü Venezuela’da yeniden elektrik kesintileri yaşanıyor.

Ülkede önlem amaçlı olarak okullar ve iş yerleri tatil edildi.Venezuela'da üç hafta arayla ikinci büyükelektrik kesintisiyaşanıyor. Başkent Caracas olmak üzere birçok kentte elektrik kesintileri yaşandı. Salı günü ülkede okullar ve iş yerleri tatil edildi. Ancak elektrik ağının rahatlatılmasını hedefleyen bu önleme rağmen ülkede birçok bölge saatlerce karanlığa gömüldü.

Yaklaşık iki milyon nüfuslu başkent Caracas'ta sokakların Pazartesi öğleden sonra başlayan kesinti nedeniyle bomboş olduğu gözlemlenirken, dükkânlar da kepenk indirdi. Metronun tamamen kapatıldığı ve oldukça az sayıda otobüsün seferlerine devam ettiği belirtildi. Havalimanlarında da yolculara bilgisayar desteği olmadan hizmet verildiği kaydedildi.

Barquisimeto, Barcelona, Ciudad Bolivar ve Barinas'ta yaşayanlar Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlarda bu şehirlerde de kesintilerin yaşandığını yazdı.

Sosyal medyada ülkedeki 23 eyaletten 21'inin kesintiler yaşandığına dair paylaşımlar yapıldı. İnternet sansürünü izleyen sivil toplum örgütü Netblocks, 18 eyalette kesintilerin telekomünikasyon ağı üzerinde ağır etkileri olduğunu belirtti.

İletişim Bakanı: Yine Guri Hidroelektrik Santrali hedef alındı

İletişim Bakanı Jorge Rodriguez, devlet televizyonunda kesintilere ilişkin yaptığı açıklamada, "sabotajın" yine ülkenin güneyindeki Guri Hidroelektrik Santrali'ni hedef aldığını söyledi. Söz konusu santral, ülkedeki elektrik ihtiyacının yüzde 80'ini karşılıyor.

Bakan, yaşanan son kesintinin günler sürdüğünü, ancak bu kez kesintiye rekor sürede son verildiğini sözlerine ekledi. Bakan, "Kaba imparatorluğa ve dalkavuklarına karşı halk olarak biriktirdiğimiz sonsuz güçle bu elektrik savaşını kazanacağız” şeklinde konuştu.

Yaklaşık iki hafta önce Venezuela tarihinin en uzun süren elektrik kesintisi yaşanmış ve kesinti bir hafta sürmüştü. Devlet Başkanı Nicolas Maduro kesintilerden ABD'nin siber saldırılarını ve Washington'ın destek verdiği muhalif lider Juan Guaido'yu sorumlu tutmuştu.

Maduro karşıtları ise kesintilerin altyapıya yapılan yetersiz yatırım, yönetimdeki hatalar ve rüşvet faktörlerinin neden olduğunu savunmuştu.

Aralarında ABD ve Almanya'nın da olduğu 50'den fazla ülke tarafından geçici devlet başkanı olarak tanınan Guaido, Maduro'nun görevinden ayrılması için baskı yapıyor ve ülkede erken seçimlerin düzenlenmesini talep ediyor. Maduro ise, Guaido'yu ABD'nin desteğiyle kendisine karşı darbe yapmakla suçluyor.

DW,AFP/SÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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