Halk tedirgin! Şehir yine karanlığa gömüldü

Venezuela'da üç hafta arayla ikinci büyükelektrik kesintisiyaşanıyor. Başkent Caracas olmak üzere birçok kentte elektrik kesintileri yaşandı. Salı günü ülkede okullar ve iş yerleri tatil edildi. Ancak elektrik ağının rahatlatılmasını hedefleyen bu önleme rağmen ülkede birçok bölge saatlerce karanlığa gömüldü.

Yaklaşık iki milyon nüfuslu başkent Caracas'ta sokakların Pazartesi öğleden sonra başlayan kesinti nedeniyle bomboş olduğu gözlemlenirken, dükkânlar da kepenk indirdi. Metronun tamamen kapatıldığı ve oldukça az sayıda otobüsün seferlerine devam ettiği belirtildi. Havalimanlarında da yolculara bilgisayar desteği olmadan hizmet verildiği kaydedildi.

Barquisimeto, Barcelona, Ciudad Bolivar ve Barinas'ta yaşayanlar Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlarda bu şehirlerde de kesintilerin yaşandığını yazdı.

Sosyal medyada ülkedeki 23 eyaletten 21'inin kesintiler yaşandığına dair paylaşımlar yapıldı. İnternet sansürünü izleyen sivil toplum örgütü Netblocks, 18 eyalette kesintilerin telekomünikasyon ağı üzerinde ağır etkileri olduğunu belirtti.