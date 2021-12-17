Venezuela Yine Karanlıkta Kaldı

Venezuela’da Cuma sabah 02.00 civarında başlayan elektrik kesintileri ülkenin neredeyse tamamını karanlıkta bıraktı. Toplamda 23 eyaletin yirmisinin etkilendiği kesintinin başlama saati, kapsamı ve sonuçlarına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yerel kaynaklar sabah 6.00’dan itibaren bazı eyaletlere elektrik verilmeye başlandığını ve sürecin kademeli olarak ilerlediği bildirdi ancak yine de dün geceden bu yana elektriği olmayan onlarca yerleşim birimi olduğu belirtiliyor.

Bayındırlık ve Kamu Hizmetleri’nden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı ve Elektrik Enerjisi Bakanı Nestor Reverol elektrik kesintilerinin kaynağının Guri Hidroelektrik Santrali’ne düzenlenen bir saldırı olduğunu söyledi.

Bir televizyon programına bağlanan General Reverol “Ulusal Elektrik Sistemi teşkilatı çalışanlarının Venezuela’ya karşı yürütülen elektrik savaşlarında kazandığı tecrübeyle kısa zamanda sistemi onaracağız” açıklaması yaptı.

Maduro yönetimi bundan iki yıl önce ülkenin bütün eyaletlerine 1 haftaya yakın bir süre boyunca hiç elektrik verilememesinin nedeni olarak da “ABD kaynaklı bir sabotaj” iddiasında bulunmuştu.

Ülkedeki hidroelektrik sistemlerinin dahil olduğu Ulusal Elektrik Sistemi (SEN) askerler tarafından korunuyor.

Ülkedeki meslek örgütleri, uzmanlar ve muhalefet ise yaşanan elektrik kesintilerinin kaynağının sabotaj değil hükümetin elektrik altyapısına gereken yatırımı; bakım ve onarım çalışmalarını yapmaması olduğunu kaydediyor. Ayrıca yolsuzluk, elektik kurumunun başına liyakat sahibi kişilerin değil Nicolas Maduro’nun güvendiği askerlerin atanması gibi sorunların da ülkedeki kronik elektrik kesintilerinin çözümünü zorlaştırdığını savunuyor.

Başta Kolombiya ile sınır eyaletler olmak üzere Venezuela’nın birçok yerleşim biriminde günde 12 saati bulan elektrik kesintileri uygulanıyor. OVSP adlı elektrik, su, telekomünikasyon ve gaz gibi kamu hizmetlerini gözlemleyen sivil toplum örgütünün yaptığı araştırmalar halkın yüzde 30,9’unun her gün elektrik kesintisi yaşadığını ortaya koyuyor.

Venezuela’da su dağıtım sistemi elektrik sistemine bağlı olduğundan elektrik kesintileri yaşandığında sular da kesiliyor. Özellikle başkent Caracas’ta pandemi öncesi günde 1 milyon kişinin kullandığı bildirilen metro taşımacılığı da yapılamıyor. Kesinti boyunca internet ve iletişim hizmetleri de sekteye uğruyor ve kesintiler hastanelerden okullara, fabrikalardan perakende ticarete kadar gündelik yaşamın birçok alanını olumsuz etkiliyor.

