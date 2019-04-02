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Venezuela Yüksek Mahkemesi, Guaido’nun dokunulmazlığını kaldırdı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2019 09:13 | Son Güncelleme

Venezuela Yüksek Mahkemesi, kendisini devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun meclis dokunulmazlığının kaldırılması kabul etti.

Venezuela Yüksek Mahkemesi, kendisini devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun meclis dokunulmazlığının kaldırılması kabul etti. Anayasa Mahkemesi Başkanı Maike Moreno, muhalefet lideri aleyhine alınan kararın Kolombiya’ya yaptığı izinsiz seyahatle ilgili olduğunu açıkladı.
Nicolas Maduro rejimi kendisini geçici devlet başkanı ilan Juan Guaido’yu gözaltın alabilme konusunda yeni bir adım attı. Venezuela Yüksek Adalet Divanı (TSJ), Chavista Ulusal Kurucu Meclisine (ANC) muhalefet liderinin meclis dokunulmazlığını kaldırmasını kabul etti.
’Ulusal Meclis’ten de talep edildi’
Ülkedeki en yüksek mahkemenin kararı başkan Maikel Moreno tarafından açıklandı. Moreno açıklamasında, "Ulusal Kurucu Meclis başkanından, Juan Guaido’nun mahkeme tarafından getirilen tedbirleri ihlal ettiği için dokunulmazlığının kaldırılmasını istedik” ifadelerini kullandı.
’Soruşturulma başlatılması istendi’
Venezuela Adaleti, Guaido’nun TSJ’nin kendisine verdiği “ülkeyi terk etme yasağı” uyarısına rağmen Kolombiya’ya gittiği için bu kararı aldı. Moreno ayrıca Cumhuriyet Savcılığına da, soruşturma başlatmasını kabul etti.
’Cabello’dan adalet açıklaması geldi’
Moreno’nun bu önlemi açıklamasının hemen ardından, Anayasa Meclisi başkanı Diosdado Cabello da, anayasaya aykırı olanlara karşı adalet uygulanacağını söyledi.
Bu açıklamanın, Venezuela Devlet Denetçisi tarafından Guaido’ya 15 yıl boyunca kamu görevinden men edilmesinden birkaç gün sonra yapılması dikkat çekti. Alınan bu karar sonrasında kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido’nun tutuklanma tehdidi büyüdü.

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