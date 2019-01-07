HABER

Önce eleştirdi, sonra ABD'ye kaçtı!

07.01.2019 14:50 | Son Güncelleme

Venezuela Yüksek Mahkemesi'nin yargıçlarından Christian Zerpa, Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun bir dönem daha göreve seçilmesini protesto ederek ABD'ye kaçtı.

Önce eleştirdi, sonra ABD'ye kaçtı!

Florida eyaletinde yerel bir radyoya konuşan Zerpa, geçen yılki seçimin adil şartlarda yapılmadığını söyledi.

Kendisinin ve ailesinin güvenli bir şekilde ABD'ye gidebilmeleri için seçim sürecini eleştirmediğini belirten Zerpa, Maduro'yu, sistematik bir şekilde Yüksek Mahkeme'yi "manipüle etmekle" suçladı.

Yüksek Mahkeme'den yapılan açıklamada ise Zerpa'nın hakkındaki cinsel taciz suçlamaları nedeniyle ülkeyi terk ettiği belirtildi.

Zerpa 2016'da, Maduro'nun Kongre'nin yetkilerini almasının meşru olduğunu savunmuştu.

PERŞEMBE GÜNÜ YEMİN EDECEK

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, Perşembe günü yemin ederek ikinci dönemine başlayacak.

Ülkede muhalefet partileri Mayıs 2018'de yapılan başkanlık seçimini boykot etmişlerdi.

14 ülke Venezuela'daki büyükelçilerini geri çağırmış, ABD de ülkeye yeni ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

ABD, AB, Kanada ve çok sayıda Latin Amerika ülkesi daha seçim yapılmadan sonucu tanımayacaklarını açıklamıştı.

Maduro'nun lideri olduğu Sosyalist Parti daha önce yapılan seçimde ise Ulusal Meclis'teki çoğunluğu kaybetmişti.

Yüz binlerce Venezuelalı son yıllarda enflasyonun hızla artması ve kronik gıda kıtlığı nedeniyle ülkelerini terk etmişti.

PARTNER20 yetmez 500 yıl olsun20 yetmez 500 yıl olsun
Taleban Güvenlik Noktasına Saldırdı En Az 21 Kişi ÖldüTaleban Güvenlik Noktasına Saldırdı En Az 21 Kişi Öldü
İngiltere Brexit Anlaşmasını 15 Ocak'ta oylayacakİngiltere Brexit Anlaşmasını 15 Ocak'ta oylayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Venezuela Maduro Christian Zerpa

En Çok Okunan Haberler

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Dans ederken resmen taciz etti!

Dans ederken resmen taciz etti!

Ücretli poşetler için önemli teklif!

Ücretli poşetler için önemli teklif!

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

7 parti seçime HDP ile girme kararı aldı

7 parti seçime HDP ile girme kararı aldı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Eşinin telefonunda ilişkiye girdiği videoyu görünce...

Eşinin telefonunda ilişkiye girdiği videoyu görünce...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

O Ses'in yarışmacısı sevgilisini boğdu!

O Ses'in yarışmacısı sevgilisini boğdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
O ülke şokta! Asker yönetime el koydu

Ülke şokta! Asker yönetime el koydu

Suudi Arabistan Büyükelçiliği bu kez genç kızı alıkoydu

Suudi Arabistan Büyükelçiliği bu kez genç kızı alıkoydu

Times: Türkiye'nin işgalinden korkan Kürtler Esad'a yöneldi

Times: Türkiye'nin işgalinden korkan Kürtler Esad'a yöneldi

Trump haberi böyle duyurdu: Öldürdük!

Paylaşımı sosyal medyada olay oldu: Öldürdük!

Suudi Arabistan Büyükelçiliği Bangkok havalimanında genç kızı alıkoydu

Suudilerden yeni skandal! Havalimanından zorla götürdüler!

İsrail o bölge için harekete geçti! ABD'den bakın ne istediler

İsrail o bölge için harekete geçti! ABD'den bakın ne istediler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.