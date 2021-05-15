Venezuela'da 1 Milyondan Fazla Çocuğun Gıdaya Erişimi Kısıtlı

Araştırmalara göre her üç kişiden birinin aç olduğu ya da yetersiz beslendiği Venezuela’da gıdaya erişim sorununun mağdurlarından biri de çocuklar. Ülkede açlık sınırı ve altında yaşayan çocuk sayısının artmaya devam ediyor. Venezuela’da ekonomik krizin halkın alım gücünde yarattığı tahribatı en net gösteren verilerden biri, bir aylık asgari ücretle bir karton yumurta bile alınamıyor olması. Sivil toplum örgütleri pandemide yetersiz beslenme probleminin arttığını bildiriyor. “Uluslararası standartlara göre 5 yaşından küçük çocuklardaki yetersiz beslenme oranının yüzde 10’u geçmesi acil müdahale gerektiren bir kriz durumu olarak değerlendiriliyor. Venezuela’da bu oran yüzde 11,5” diyen Caritas Venezuela kuruluşu direktörü Janeth Marquez’in açıklamalarına göre, “1 milyon 200 bin Venezuelalı çocuk günde 3 öğün beslenebilmek için yeterli gıdaya erişmekte sorunlar yaşıyor”. Pandemi sürecinde özellikle kırsal bölgelerde ve banliyölerde yaşayan ve kayıt dışı işlerde çalışarak geçim sağlayan düşük gelirli kişilerin yoksulluk oranı artmış durumda.

Birçok ailenin sofrasında “karbonhidrat dışında başka bir şey görmenin oldukça zor olduğuna” vurgu yapan Marquez, elektrik ve su kesintileri ve ulaşım sıkıntısı gibi sorunların da gıdaya erişimi daha da zorlaştırdığını söylüyor. Birleşmiş Milletler tarafından gıdaya erişimin en zor olduğu ülkeler arasında gösterilen Venezuela’da halkın yüzde 76’sı ayda 600 liradan daha az kazanıyor ve bu para mutfak masraflarını bile karşılamıyor. Özellikle gecekondu mahallelerinde yaşayan çok çocuklu aileler için durum daha da zorlaşıyor. VOA Türkçe’ye konuşan Sudaly Segovia geçimini temizlik işleri yaparak sağlıyor. Segovia, “Ben 5 çocuk annesiyim. Evlere temizliğe gitmekten ayakkabı tamircisi çıraklığına, aşçılıktan kasapta çalışmaya kadar hemen her gün iki işte yevmiyeli olarak çalışıp günde 5-10 dolar kazanıyorum. Ancak kazandığım parayla bırakın zorunlu ihtiyaçlarımızı karşılamayı günde üç öğün yemek yiyebilmek bile imkansız. Örneğin biz uzun süredir kahvaltı yapamıyoruz. Üç çocuğum normal boy ve kilolarının altında olduğundan devletin aşevinden haftada beş gün öğle yemeği yardımı alıyoruz.

Venezuela’da asgari ücret ayda 2 dolardan az ve bu parayla bir karton yumurta bile alınamıyor. Krizde alım gücümüz yok olmuştu ve şimdi bir de pandeminin yarattığı zorluklarla uğraşıyoruz. Pandemi başladığında sivil toplum örgütleri ve hükümet gecekonduya gıda yardımında bulunuyordu ancak süreç uzadıkça yardımlar da kaybolmaya başladı. Karnımızı doyurmamız her geçen gün daha da zorlaşıyor” diyor.