Venezuela’da 2020 Enflasyonu Yüzde 3000'e Yaklaştı

Son 7 yılda ekonomisi yüzde 90 küçülen Venezuela yakın tarihin en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşıyor. Son 5 yılda her 6 kişiden birinin göç etmesine yol açan sosyo-ekonomik sorunlar arasında gündelik yaşamı en fazla zorlaştıran etkenlerin başında yüksek enflasyon gösteriliyor.

Venezuela Merkez Bankası’nın (BCV) yayımladığı verilere göre ülke 2020 yılını yüzde 2.959,8 enflasyon oranıyla kapattı. Venezuela bu oranla bu yıl da enflasyonun en yüksek olduğu ülkeler sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Eylül ayından bu yana resmi verilerin açıklanmadığı ülkede, enflasyonun takip edildiği sivil toplum kuruluşlarından olan Venezuela Finans Gözlemevi (OVF) ise Ocak başında yıllık enflasyon oranının yüzde 3.478 olarak tespit edildiğini açıklamıştı.

Ülkede resmi verilere göre tüketici fiyatlarında (TÜFE) yıllık bazda en yüksek artışlar yüzde 3.232’le sağlıkta, yüzde 2.849’la iletişimde ve yüzde 2.799’la ev eşyalarında görüldü. Gıda fiyatlarındaki artış ise yüzde 2.220 oldu.

Merkez Bankası 2021 yılı Ocak ayı enflasyonunun ise yüzde 46,6 olduğunu açıkladı. Ülkedeki enflasyonun ana nedenleri arasında kronik kur artışı gösteriliyor. ABD doları 2020 başında 53 bin seviyesindeyken yıl sonunu 992 bin 966 bolivarla kapatmıştı.