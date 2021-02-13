Venezuela’da 2020 Enflasyonu Yüzde 3000'e Yaklaştı

Son 7 yılda ekonomisi yüzde 90 küçülen Venezuela yakın tarihin en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşıyor. Son 5 yılda her 6 kişiden birinin göç etmesine yol açan sosyo-ekonomik sorunlar arasında gündelik yaşamı en fazla zorlaştıran etkenlerin başında yüksek enflasyon gösteriliyor.
Venezuela Merkez Bankası’nın (BCV) yayımladığı verilere göre ülke 2020 yılını yüzde 2.959,8 enflasyon oranıyla kapattı. Venezuela bu oranla bu yıl da enflasyonun en yüksek olduğu ülkeler sıralamasında ilk sırada yer aldı.
Eylül ayından bu yana resmi verilerin açıklanmadığı ülkede, enflasyonun takip edildiği sivil toplum kuruluşlarından olan Venezuela Finans Gözlemevi (OVF) ise Ocak başında yıllık enflasyon oranının yüzde 3.478 olarak tespit edildiğini açıklamıştı.
Ülkede resmi verilere göre tüketici fiyatlarında (TÜFE) yıllık bazda en yüksek artışlar yüzde 3.232’le sağlıkta, yüzde 2.849’la iletişimde ve yüzde 2.799’la ev eşyalarında görüldü. Gıda fiyatlarındaki artış ise yüzde 2.220 oldu.
Merkez Bankası 2021 yılı Ocak ayı enflasyonunun ise yüzde 46,6 olduğunu açıkladı. Ülkedeki enflasyonun ana nedenleri arasında kronik kur artışı gösteriliyor. ABD doları 2020 başında 53 bin seviyesindeyken yıl sonunu 992 bin 966 bolivarla kapatmıştı.
Asgari ücret ayda 10 liraya düştü
Yaşanan yüksek enflasyonun alım gücü üzerinde yarattığı tahribat da ağır oldu. 10 yıl önce 267 dolara tekabül eden asgari ücretler, bugün yemek yardımıyla birlikte ayda 10 TL’ye tekabül ediyor. Kamu çalışanlarının maaşları ise yaklaşık 35 lira. Ülkede 35 lirayla bir kilo et ya da 1 karton yumurta satın alınabiliyor.
Yapılan araştırmalar halkın yüzde 76’sının ayda 750 liradan daha az kazandığını, yüzde 79,3’ünün ise zorunlu mutfak giderlerini bile karşılayamadığını gösteriyor. Halkın çoğu yurtdışına göçen akrabalarının yardımıyla ve/veya hükümetin ayda bir yaptığı bir poşet gıda yardımıyla geçinmeye çalışıyor.
Uzmanlar ülkedeki hiperenflasyonun nedenleri arasında yerli üretimin düşmesi, hükümetin ekonomi politikaları, parasal genişleme, döviz piyasasındaki çarpıklıklar ve uluslararası yaptırımları gösteriyor.
38 aydır hiperenflasyon koşullarının yaşandığı Venezuela’da geçen yıl enflasyon oranı resmi kaynaklara göre yüzde 9.585,5 olarak açıklanmıştı.