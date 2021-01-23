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Venezuela’da 2021 Hedefi: Yüzde 100 Dijital Ekonomi

23.01.2021 00:39 | Son Güncelleme:
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Venezuela’da 2021 Hedefi: Yüzde 100 Dijital Ekonomi

Venezuela’da hükümetin 2021 hedeflerinden biri de ekonominin yüzde 100 dijitalleştirilmesi. Uzmanlar ekonomik kriz içindeki Venezuela’da yaşanan sürecin, dünyada son dönemlerde artan temassız alışveriş, e-ticaret, kripto paraya yönelim gibi genel eğilimlerden daha farklı olduğunu belirtiyor

Venezuela’da hükümetin 2021 hedeflerinden biri de ekonominin yüzde 100 dijitalleştirilmesi. Uzmanlar ekonomik kriz içindeki Venezuela’da yaşanan sürecin, dünyada son dönemlerde artan temassız alışveriş, e-ticaret, kripto paraya yönelim gibi genel eğilimlerden daha farklı olduğunu belirtiyor.

Ulusal para bolivar son üç yılda yüzde 99 değer kaybetti ve banknotların satın alma gücü epey düştü. Hükümet uygulanan yaptırımlardan dolayı yeni banknotlar temin edemiyor.

Piyasadaki en yüksek banknot olan 50 bin bolivar bundan 1,5 yıl önce dolaşıma girdiğinde 8,14 ABD dolarına denk gelirken bugün 0,03 dolar.

Bir ekmeğin fiyatının 600 bin bolivar olduğu ülkede günlük 400 bin bolivar nakit para çekme kısıtlaması banknotların kullanım oranını düşüren diğer bir etken.

Bolivar banknotları bugün şehir içi ulaşım dışında neredeyse hiç bir yerde kullanılmıyor.

Resmi kaynaklara göre 2020 yılında nakit bolivarla alışveriş oranı yüzde 3,4 oldu.

“Dolaşımdaki nakit dolar, bolivarın 4 katı”

Ekonomi danışmanlık şirketi EcoAnalitica 2020 yılında Venezuela’da yapılan ticari işlemlerin en az yüzde 60’ının dolarla yapıldığını belirtirken, hükümet kaynakları alışverişlerin yüzde 18,6’sının nakit dolarla yapıldığını bildiriyor.

EcoAnalitica verilerine göre iç piyasada nakit 2 milyar ABD doları dolaşımda ve bu miktar nakit ve bankalardaki bolivar toplamının 4 katı. Raflarda etiket fiyatlarının hemen hepsi dolarla belirtiliyor.

Fiili olarak dolarizasyon yaşanan ülkede, hükümet dolar hesabı açmanın önündeki yasal engelleri kaldırarak nakit dolarla yapılan ticareti dijitalleştirmeyi hedefliyor.

Venezuela’nın dijital ekonomiye geçiş sürecindeki avantajları arasında kendine ait kripto parasının olması, halkın dijital ödeme yöntemlerine alışkın olması, alışverişlerde kripto para kullanım oranında Latin Amerika’da ilk sırada dünyada ilk üçte yer alması gösteriliyor.

Öte taraftan düşük alım gücünden dolayı herkesin akıllı telefonlara sahip olmaması, internet erişiminde ve hatlarda sıkça yaşanan sorunlar, bazı eyaletlerde her gün saatlerce süren elektrik kesintileri, altyapı ve güvenlik gibi sorunlar, hükümetin yüzde 100 dijital ekonomiye geçmek için çözmesi gereken başlıklar arasında değerlendiriliyor.

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