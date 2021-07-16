Venezuela'da 2021’de Sadece 1 Araç Üretildi

2007 yılında 172 bin araç üretilen Venezuela'da son 8 yıldır yaşanan ekonomik küçülme ve kriz koşulları otomotiv sektörünü bitme noktasına getirdi. Araç üretiminin her yıl düzenli olarak düştüğü Venezuela’da geçen yıl toplamda 107 araç üretilirken bu yılın ilk 7 ayında üretilen araç sayısıysa yalnızca 1.

Uzmanlar otomobil üretiminin neredeyse bitmesinin nedenleri arasında alım gücünün düşmesi, akaryakıt kıtlığından dolayı talebin azalması, banka kredilerinin kaldırılması, hammadde ithalatında yaşanan ve ithal otomobillere uygulanan verginin düşürülmesine dikkat çekiyor.

Bundan 10-15 yıl öncesine kadar Latin Amerika’nın en modern otomotiv alt yapılarından birine sahip olan Venezuela’da hala Chrysler, Ford, General Motors, Iveco, Mack, Mitsubishi, Hyundai, Toyota ve Encava gibi araç üreticisi firmaların fabrikaları bulunsa da artık bu firmaların üretim yapmadığı ve sadece araç ithalatı yaptığı belirtiliyor.

Yerli üretimin rekabet olanağı kalmadı

Venezuela Otomobil Parçaları Üreticileri Odası (Favenpa) Başkanı Omar Bautista, VOA Türkçe’ye verdiği röportajda, yedek parça sektörünün kullanım kapasitesinin yüzde 15’e düştüğünü söyledi.

Bautista, Venezuela’da trafiğe kayıtlı 4 milyon 78 bin aracın yarısından fazlasının 15 yaş ve üzerinde olmasına rağmen yedek parça üreten birçok fabrika ve atölyenin kepenk kapatmak zorunda kaldığını belirtiyor.

VOA Türkçe’ye konuşan Bautista, “Benzin arzının ihtiyacın sadece yüzde 50’sini karşılaması sonucu insanların araçlarını kullanmamaları ve ithal yedek parçalara uygulanan vergi muafiyetinin yerli ürünlerin rekabet olanağını ortadan kaldırması sektörü bitirme noktasına getirdi” diyor.

Venezuela otomotiv sektörünün 22 bin civarı araç ihraç ettiği 2000’li yılların ikinci yarısında kişi başına düşen milli gelir 8 bin 455 dolarken bu miktarın geçen yıl 1541 dolara kadar düşmesinden en çok etkilenen sektörlerden biri otomotiv endüstrisi oldu.

Ülkedeki 5 yaşından küçük araç sayısının 30 bin 874 olduğuna ve iki yıl içinde trafikteki araçların yüzde 70’inin 15 yaş ve üzerinde olacağını belirten Bautista bu durumun ana nedeninin alım gücünde yaşanan düşüş olduğunu söylüyor.

