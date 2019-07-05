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Venezuela’da 22 siyasi tutuklu serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 15:28 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiseri Michelle Bachelet, eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez’in tutuklattığı hâkim Maria Afiuni dahil 22 kişinin serbest bırakıldığını açıkladı.Eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez’in tutuklanmasını emrettiği hâkim Maria Afiuni, 8 yıllık esaretin ardından serbest bırakıldı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiseri Michelle Bachelet, eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez’in tutuklattığı hâkim Maria Afiuni dahil 22 kişinin serbest bırakıldığını açıkladı.
Eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez’in tutuklanmasını emrettiği hâkim Maria Afiuni, 8 yıllık esaretin ardından serbest bırakıldı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiseri Michelle Bachelet, Cenevre’de düzenlediği basın toplantısında Venezuela’da bir dizi siyasi tutuklunun serbest bırakıldığını açıkladı. Bechelet, serbest bırakılanların hâkim Afiuni, gazeteci Braulio Jatar ve 20 öğrenci olduğunu kaydetti.
Eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, 2009 yılında hâkim Maria Afiuni’nin tutuklanmasını emretmişti. Afuini, 2011 yılından beri ev hapsinde tutuluyordu.

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