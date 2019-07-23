HABER

Venezuela’da 23 eyaletten 18’i karanlıkta

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 09:35 | Son Güncelleme

Venezuela’da 23 eyaletin 18’i dün karanlıkta kaldı.

Venezuela’da 23 eyaletin 18’i dün karanlıkta kaldı. Hükumet, Mart ayından beri başkent Karakas’ı da kapsayan ilk elektrik kesintisinin nedeninin elektromanyetik saldırılar olduğunu söyledi.
Venezuela’da geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşanmaya devam ediyor. Ülkedeki 23 eyaletten 18’i dün karanlıkta kaldı. Venezuela Enformasyon Bakanı Jorge Rodriguez dün yapılan kesintinin elektromanyetik saldırılar sonucu olduğunu söyledi. Bakan, yetkililerin elektrik sıkıntısının çözülmesi için gerekli çalışmaları yaptığını dile getirdi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre kesintiden 10 dakika sonra Guri hidroelektrik barajının bulunduğu Bolivar eyaletinin bazı bölgelerine elektrik sağlandı ancak yeniden kesildi. Karakas ise hala karanlık altında. Muhalefet ve enerji uzmanlarına göre, Venezuela’nın ulusal elektrik şebekesinde yıllar süren yatırım eksikliği ve bakımın yetersiz kalması nedeniyle sorunlar yaşanıyor.
Petrol zengini Venezuela’da yüksek enflasyon ve ekonomik kriz, gıda ve ilaç sıkıntısına yol açarak 4 milyondan fazla kişinin ülkeden ayrılmasına neden oldu.

Venezuela’da 23 eyaletten 18’i karanlıkta

Venezuela’da 23 eyaletten 18’i karanlıkta

Venezuela’da 23 eyaletten 18’i karanlıkta

Venezuela’da 23 eyaletten 18’i karanlıkta

Venezuela’da 23 eyaletten 18’i karanlıkta

Venezuela’da 23 eyaletten 18’i karanlıkta

Venezuela’da 23 eyaletten 18’i karanlıkta

Venezuela’da 23 eyaletten 18’i karanlıkta

Venezuela’da 23 eyaletten 18’i karanlıkta

Venezuela’da 23 eyaletten 18’i karanlıkta

Venezuela’da 23 eyaletten 18’i karanlıkta

Venezuela’da 23 eyaletten 18’i karanlıkta

Venezuela’da 23 eyaletten 18’i karanlıkta
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Caner Erkin eşi Şükran Ovalı ile dudak dudağa fotoğrafını yayınladı

Caner Erkin eşi Şükran Ovalı ile dudak dudağa fotoğrafını yayınladı

İran ABD'ye son sözünü söyledi!

İran ABD'ye son sözünü söyledi!

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

Ülke karanlığa gömüldü! Sebebini bilen yok!

Ülke karanlığa gömüldü! Sebebini bilen yok!

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Trump'tan çok konuşulacak açıklama: Savaşı bir haftada bitirebilirdim ama...

Trump'tan çok konuşulacak açıklama: Savaşı bir haftada bitirebilirdim ama...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Şemdinli'de sivil araçların geçişi sırasında hain tuzak: 1 ölü 1 yaralı

Şemdinli'de hain tuzak! 1 ölü 1 yaralı

YKS tercih dönemi başladı! AİS girişi ile üniversite tercihi nasıl yapılır?

Üniversite tercihleri alınmaya başlandı!

Son dakika: FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

Günlük burç yorumları 23 Temmuz Salı - Ay, Güneş ve Satürn arasında gerilim!

Günlük burç yorumları 23 Temmuz Salı - Ay, Güneş ve Satürn arasında gerilim!

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinden "tahliye" iddialarına yalanlama

Türkiye'den 'tahliye' iddialarına yalanlama

Meclis'in tatil kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Meclis'in tatil kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.