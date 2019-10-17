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Venezuela'da 24 siyasi tutuklu serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 22:35 | Son Güncelleme

Hükümet ve bazı muhalif partilerle 16 Eylül'de varılan anlaşma çerçevesinde 24 siyasi tutuklu salıverildi

BOGOTA (AA) - Venezuela hükümeti ile bazıları muhalif Ulusal Mecliste (AN) sandalyesi bulunan siyasi partiler arasında varılan anlaşma gereği 24 siyasi tutuklu serbest kaldı.

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab'ın ülke basınına yaptığı açıklamalara göre, 24 siyasi tutuklu, "barış içinde birlikte yaşam ve şiddetin reddi çerçevesinde atılan bir adım" olarak serbest bırakıldı.

Saab ayrıca, 2017 yılından bu yana 222 siyasi tutuklunun serbest kaldığını hatırlattı.

Venezuela İletişim, Turizm ve Kültürden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, hükümet ve bazı muhalif partiler arasında 16 Eylül'de varılan anlaşma gereği Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) yenilenmesi çalışmalarına başlandığını ve aynı anlaşma gereği bazı siyasi tutukluların serbest bırakılacağını duyurmuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti ile kendini geçici devlet başkanı ilan eden AN Başkanı Juan Guaido'nun öncülüğünü yaptığı grup dışındaki muhaliflerle varılan anlaşma gereği hükümet bloğu da AN'ye dönmüştü.

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Venezuela Venezuela'daki saiyasi kriz

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