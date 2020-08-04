Venezuela'da 27 Parti Milletvekili Seçimlerine Katılmıyor

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da 27 siyasi parti, 6 Aralık'ta yapılması planlanan milletvekili seçimlerine katılmayacaklarını açıklayan bir bildiri yayımladı ve uluslararası kamuoyunu da yapılacak seçim sonuçlarını tanımamaya çağırdı.

Muhalefet seçimlere şimdiden şaibe karıştığını ve iktidarın başta vatandaşın oy hakkı olmak üzere seçim sistemine, Ulusal Meclis’e ve seçim sürecine yönelik hak ihlalleri yaptığını iddia ediyor.

Geçtiğimiz Haziran ayında, yasalara göre Ulusal Meclis’in üçte ikilik oyuyla seçilmesi gereken seçim kurulunun(CNE), Yüksek Adalet Divanı (TSJ) aracılığıyla hükümet tarafından atanmasıyla başlayan siyasi gerginlik, hükümetin ülkedeki en büyük dört siyasi partinin üçüne kayyum atamasıyla devam etmişti.

“Halkın yalnızca yüzde 46’sı sandığa gidecek”

Venezuela’nın saygın üniversiteleri arasında yer alan UCAB ile Delphos adlı bir araştırma şirketinin Haziran’ın ilk yarısında on şehirde yaptığı anket sonuçlarına göre seçmenlerin yalnızca yüzde 58,9’u seçimlere katılmayı düşünüyor; ancak bu oran 27 siyasi partinin seçimlere katılmaması durumunda yüzde 46’ya düşüyor.