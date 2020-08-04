Venezuela'da 27 Parti Milletvekili Seçimlerine Katılmıyor

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da 27 siyasi parti, 6 Aralık'ta yapılması planlanan milletvekili seçimlerine katılmayacaklarını açıklayan bir bildiri yayımladı ve uluslararası kamuoyunu da yapılacak seçim sonuçlarını tanımamaya çağırdı.
Muhalefet seçimlere şimdiden şaibe karıştığını ve iktidarın başta vatandaşın oy hakkı olmak üzere seçim sistemine, Ulusal Meclis’e ve seçim sürecine yönelik hak ihlalleri yaptığını iddia ediyor.
Geçtiğimiz Haziran ayında, yasalara göre Ulusal Meclis’in üçte ikilik oyuyla seçilmesi gereken seçim kurulunun(CNE), Yüksek Adalet Divanı (TSJ) aracılığıyla hükümet tarafından atanmasıyla başlayan siyasi gerginlik, hükümetin ülkedeki en büyük dört siyasi partinin üçüne kayyum atamasıyla devam etmişti.
“Halkın yalnızca yüzde 46’sı sandığa gidecek”
Venezuela’nın saygın üniversiteleri arasında yer alan UCAB ile Delphos adlı bir araştırma şirketinin Haziran’ın ilk yarısında on şehirde yaptığı anket sonuçlarına göre seçmenlerin yalnızca yüzde 58,9’u seçimlere katılmayı düşünüyor; ancak bu oran 27 siyasi partinin seçimlere katılmaması durumunda yüzde 46’ya düşüyor.
Ankete katılanlar arasında, iktidardaki Nicolas Maduro’yu destekleyen her 10 kişiden 9’u oy vereceğini söylerken bu oran muhalif kesimlerde yüzde 50’ye düşüyor.
Venezuela’da 2015 yılında yapılan parlamento seçimlerine %74,25 katılım yaşanmış ve muhalefet, oyların %65’inden fazlasını alarak 167 sandalyeye sahip Ulusal Meclis’te 112 milletvekili çıkarmıştı.
Uzmanlar 2015’teki yaklaşık %75’lik katılım oranının %60’ın altına düşmesini, ülkede yaşanan ağır ekonomik krizle birlikte halkın gündelik ihtiyaçlarını gidermek için çabaladığını ve bu süreçte politikaya ve politikacılara yönelik ciddi bir güven kaybı yaşandığı şeklinde yorumluyor.
“Venezuela demokrasi indeksinde son sıralarda“
Politik Araştırmalar Merkezi Direktörü ve çatışma uzmanı olan siyaset bilimci Benigno Alarcon, iktidarın pandemiden faydalanarak ülkedeki sosyal kontrol ve baskı mekanizmalarını harekete geçirdiğini ve ülkenin daha otokratik bir yapıya doğru sürüklendiğini iddia ediyor.
Alarcon, Venezuela’nın 2019 yılında The Economist Intelligence Unit’in dünya demokrasi indeksinde 160 ülke arasında ilk 140’ta olduğunu ve son dönemde hayata geçirilen anti demokratik uygulamalarla birlikte Venezuela’nın bugün Afrika’daki otoriter rejimlerle aynı kategoride yer aldığını belirtiyor.
Alarkon, hükümetin Juan Guaido önderliğindeki muhalefeti bölmeye ve etkisiz hale getirmeye çalıştığını iddia ediyor. ,
Siyasi kriz derinleşiyor
Venezuela’da 2015’teki milletvekili seçimlerini muhalefetin kazanmasının ardından yasama ile yürütme ve yargı organlarının birbirini tanımamasıyla başlayan siyasi kriz, 2018’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ana muhalefetin katılmaması ile derinleşmiş sonrasında da muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun kendini cumhurbaşkanı ilan etmesiyle doruk noktasına ulaşmıştı.
Bugün Venezuela’da birbirini tanımayan iki cumhurbaşkanı ve biri kurucu toplam üç meclis bulunuyor ve altmışa yakın ülke Venezuela’nın meşru başkanı olarak Nicolas Maduro’yı değil, muhalefetin lideri Juan Guaido’yu tanıyor.
İktidar milletvekillerinden Ricardo Molina ise muhalefetin bu tavrının, Venezuela’da yaşanan siyasi krize demokratik çözüm olanağını sabote etmeye yönelik olduğunu hatta muhalefetin bazı kesimlerinin uluslararası askeri işgal için bir web sayfası üzerinden imza toplamaya başladığını iddia ediyor.
Uzmanlar, muhalefetin Aralık ayında yapılacak milletvekili seçimlerine katılmamasının ülkedeki mevcut sosyo-ekonomik sorunları ve siyasi krizi artıracağını tahmin ediyor.