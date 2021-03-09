Venezuela’da 4 TL Değerindeki 1 Milyonluk Banknotlar Tedavülde

Son yılların en yüksek enflasyonlarından birinin yaşandığı Venezuela’da 200 bin, 500 bin ve 1 milyonluk banknotlar bu hafta tedavüle girdi. Ülkedeki en değerli banknot olan 1 milyon bolivar, yaklaşık 4 Türk lirasına ya da 0,52 ABD dolarına tekabül ediyor. Venezuela 200 yıllık tarihinde ilk defa 7 haneli bir banknota sahip olacak ancak bu parayla yalnızca bir kahve ya da yarım kilo domates alınabiliyor.

Meclis verilerine göre ekonomisi son 7 yılda yüzde 92 küçülen Venezuela’da, 2018 yılının Ağustos ayında paradan 5 sıfır atılmıştı ve geçen haftaya kadar tedavüldeki en yüksek banknot 50 bin bolivardı. Bundan 20 ay önce tedavüle giren 50 bin bolivar o tarihte 8,14 ABD dolarına karşılık gelirken bugün sadece 0,02 dolara tekabül ediyor.

Kağıt para kullanımı yüzde 3,4’e düştü

Resmi verilere göre geçen yılı yüzde 9 bin 585 enflasyonla kapatan Venezuela’da ulusal paranın değersizleşmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkan nakit kıtlığı, kimsenin elinde bolivar tutmak istememesi, taşıma güçlükleri gibi nedenlerden dolayı banknot kullanımı 2020 yılında yüzde 3,4’e kadar düştü.