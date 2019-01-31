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Venezuela’da 5 gazeteci gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 11:34 | Son Güncelleme

Venezuelalı yetkililer, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik protestoları takip eden 5 yabancı gazeteciyi gözaltına aldı.Venezuela’da yaşanan ekonomik buhran, hiperenflasyon ve siyasi krize tepki protestoları devam ediyor.

Venezuelalı yetkililer, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik protestoları takip eden 5 yabancı gazeteciyi gözaltına aldı.
Venezuela’da yaşanan ekonomik buhran, hiperenflasyon ve siyasi krize tepki protestoları devam ediyor. Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya karşı yapılan gösterileri ve ülkedeki gelişmeleri dünyaya duyuran gazetecilerden 5’inin gözaltına alındığı açıklandı. Yetkililer gözaltına alınan gazetecilerden ikisinin Fransa, ikisinin Kolombiya, birinin de İspanya vatandaşı olduğunu bildirdi. Gözaltına alınan Kolombiyalı ve İspanyol gazetecilerin çalıştığı İspanya Resmi Haber Ajansı EFE yetkilileri, gözaltına alınma haberini doğruladı. Fransız gazetecilerin de Başkanlık Sarayının önündeki protestoları çektikleri sırada gözaltına alındıkları öğrenildi.

Şilili gazeteciler de tutuklanmıştı
Geçtiğimiz Salı günü 2 Şilili gazeteci de Başkanlık Sarayı yakınlarında çekim yaparken gözaltına alınmış, Venezuelalı yetkililer, basın mensuplarının “güvenlik bölgesine” girdiği için gözaltına alındıklarını açıklamıştı. Şili Dışişleri Bakanı Roberto Ampuerto, tutuklamaların ardından, "İşte diktatörlükler böyle yaparlar. Basın özgürlüğünü ayağıyla ezerler" değerlendirmesinde bulunmuştu. Şilili gazeteciler de gözaltına alındıktan 14 saat sonra sınır dışı edilmişti.

Protestolarda ölü sayısı 40’ı geçti
Venezuela’da siyasi kriz, Milli Meclis Başkanı Juan Guaido’nun kendisini “Geçici Devlet Başkanı” ilan etmesiyle tırmanmış, Guaido halkı sokağa davet etmişti. Birleşmiş Milletler ülkedeki protestolar sırasında 40’dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 850 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

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