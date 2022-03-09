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Venezuela’da 8 Mart Farklı Etkinliklerle Kutlandı

08.03.2022 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Venezuela’da iktidar destekçileri, kadın hareketleri ve muhalefet 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü farklı etkinliklerle kutladı. Bazı göstericiler Ukraynalı ve Venezuelalı kadınların otoriter rejimlerin mağduru olduklarına ve verdikleri barış ve özgürlük mücadelelerinin benzediğine dikkat çekti

Venezuela’da 8 Mart Farklı Etkinliklerle Kutlandı

CARACAS- Venezuela’da iktidar destekçileri, kadın hareketleri ve muhalefet 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü farklı etkinliklerle kutladı.

Adalet Bakanlığı önünde toplanan feminist kadın hareketleri, hükümeti Venezuela’da her 31 saatte bir kadının ölümüyle sonuçlanan kadın cinayetlerine ve kadına şiddete yönelik yeterli tedbirleri almamakla eleştirdi ve kürtaj hakkı talebini yineledi.

Kürtajın yasallaşması için mücadele eden Faldas-R adlı feminist organizasyonun temsilcilerinden Alejandra Martin, VOA Türkçe’ye, siyasi ve ideolojik tercihi ne olursa olsun, erkeklerin ataerkil düşünüş biçimini terk etmediği sürece kadına yönelik şiddetin devam edeceğini söyledi.

Martin “Bugün Venezuela’da kadını koruyan yasalar olsa da adli makamlar ve güvenlik mensuplarının ataerkil düşünceyi aşamamaları, bugün ülkedeki yüksek kadın cinayetlerinin nedenlerinden biri” dedi.

İktidar partisinin düzenlediği mitingde ise kadınlar, kadın haklarının kapsamının genişletilmesini ve anayasal güvence altına alınmasını sağlayan eski devlet başkanı Hugo Chavez’e ve projesine bağlılıklarını dile getirdi.

Ülkenin farklı eyaletlerinden iktidar partili kadınların ve devlet kurumlarında çalışanların katıldığı mitingde 10 bine yakın kadının olduğu bildirildi.

Muhalif kadınlardan Ukrayna vurgusu

Muhalefet partili kadınların gösterisine ise Ukrayna konusu damga vurdu. Birleşmiş Milletler önünde toplanan göstericiler Ukraynalı ve Venezuelalı kadınların otoriter rejimlerin mağduru olduklarına ve verdikleri barış ve özgürlük mücadelelerinin benzediğine dikkat çekti.

VOA Türkçe’nin konuştuğu, eski milletvekillerinden ve Venezuela Projesi Partisi (PRVZL) politika direktörü Deyalitza Aray, “Venezuelalı kadınlar bugün otoriter bir rejimin yönetiminde insani yardıma muhtaç hale geldi. Belki Ukraynalı kadın kardeşlerimiz gibi doğrudan ateş altında olmasak da Venezuelalı kadınlar da hakları ve aileleri için demokrasi ve özgürlük mücadelesi veriyor ve mücadelemiz ortak” dedi.

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Venezuela
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