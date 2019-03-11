Venezuela’da 80 saatten fazladır devam eden kesintide 21 ölü

Venezuela’da en az 80 saattir süren elektik kesintileri elektrik kesintisi ile doğrudan alakalı olarak ölenlerin sayısı 21’i buldu.

Venezuela’da elektik kesintileri 80 saatten fazladır devam ediyor. Kesintiler en fazla hastaları vururken, Sağlık Çalışanları Ağı’ndan yapılan açıklamaya göre elektrik kesintisi ile doğrudan alakalı olarak ölenlerin sayısı 21’i buldu. Enerji eksikliği nedeniyle dolaylı yollardan ölenlerin sayısı ise 100’ü geçti. Ulusal Hastane Araştırması tarafından yapılan ankette raporun sadece 40 önemli tıp merkezine dayandığı, ülke genelinden net bilgiler alınamadığı için rakamın çok daha yüksek olabileceği bildirildi.

Sağlık Bakanına göre amaç tedirgin etmek

Sağlık Bakanı Carlos Alvarado ise bilgilerin önyargılı olduğunu ve nüfusu tedirgin etmek üzerine kurgulandığını açıkladı. Yetkili, bütün kamu hastanelerini incelediklerini, santrallerin yüzde 90’ının ise iki gün boyunca faaliyette bulunduğunu söyledi. Bu açıklamaya rağmen Cuma günü olduğu gibi, Maduro hükümeti Pazartesi günü ders yapılmayacağını ve elektrik olmadığı için bir günlük resmi tatil ilan edildiğini açıkladı.