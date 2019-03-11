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Venezuela’da 80 saatten fazladır devam eden kesintide 21 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 17:06 | Son Güncelleme

Venezuela’da en az 80 saattir süren elektik kesintileri elektrik kesintisi ile doğrudan alakalı olarak ölenlerin sayısı 21’i buldu.Venezuela’da elektik kesintileri 80 saatten fazladır devam ediyor.

Venezuela’da en az 80 saattir süren elektik kesintileri elektrik kesintisi ile doğrudan alakalı olarak ölenlerin sayısı 21’i buldu.
Venezuela’da elektik kesintileri 80 saatten fazladır devam ediyor. Kesintiler en fazla hastaları vururken, Sağlık Çalışanları Ağı’ndan yapılan açıklamaya göre elektrik kesintisi ile doğrudan alakalı olarak ölenlerin sayısı 21’i buldu. Enerji eksikliği nedeniyle dolaylı yollardan ölenlerin sayısı ise 100’ü geçti. Ulusal Hastane Araştırması tarafından yapılan ankette raporun sadece 40 önemli tıp merkezine dayandığı, ülke genelinden net bilgiler alınamadığı için rakamın çok daha yüksek olabileceği bildirildi.

Sağlık Bakanına göre amaç tedirgin etmek
Sağlık Bakanı Carlos Alvarado ise bilgilerin önyargılı olduğunu ve nüfusu tedirgin etmek üzerine kurgulandığını açıkladı. Yetkili, bütün kamu hastanelerini incelediklerini, santrallerin yüzde 90’ının ise iki gün boyunca faaliyette bulunduğunu söyledi. Bu açıklamaya rağmen Cuma günü olduğu gibi, Maduro hükümeti Pazartesi günü ders yapılmayacağını ve elektrik olmadığı için bir günlük resmi tatil ilan edildiğini açıkladı.

500’den fazla yağmacı tutuklandı
Elektrik kesintileri yüzünden Venezuela’da yağma girişimleri arttı. Yetkililerin verdiği bilgilere göre çoğu elektrik yetersizliği nedeniyle kapalı kalan süpermarketleri yağmalamaya çalışan yüzlerce kişi tutuklandı. Ürünlerin pek çoğu elektrik kesintisi nedeniyle soğutma sistemleri çalışmadığı için bozulmak üzere. Savunma Bakanı General Vladimir Padrino da ordunun "aktif devriye" attığını duyurdu, şiddetin önlenmesi için "sakinleşme" çağrısı yaptı. 500’den fazla yağmacının tutuklandığını açıkladı.

6 tonluk tıbbi malzeme Kolombiya’da
ABD’nin Venezuela’ya gönderdiği 7’nci insani yardım uçağı Kolombiya’ya indi. Hercules C-130 tipi kargo uçağının içinde özellikle, hastaneleri dezenfekte eden malzemeler, lateks eldivenler, cerrahi önlükler ve maskelerin olduğuna dikkat çekildi. Daha önce Cucuta’da toplanan insanı yardımların ülkeye girmesini engelleyen Nicolas Maduro hükümetinin 6 tonluk yeni tıbbi malzemeyi kabul etme olasılığının düşük olduğu bildirildi. Şu anda Kolombiya sınırındaki Cucuta kentinde bulunan Las Tienditas toplama merkezindeki iki depoda 365 metrik ton bozulmayan gıda, ilaç, hijyenik malzeme ve diğer insani yardım ürünleri birikti.

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