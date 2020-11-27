Venezuela’da ABD Doları 1 Milyon Bolivarı Aştı

Ulusal Meclis raporlarında Venezuela’nın yaşadığı ekonomik küçülmenin yüzde 92 olduğu belirtiliyor ve bu oranın işgalden dolayı yüzde 60 küçülen Irak ve Libya ekonomilerinden bile daha fazla olduğuna dikkat çekiliyor.

Ancak önlenemeyen yüksek enflasyon, ihracatın ve istihdamın azalması, alım gücünün düşmesi gibi sorunlarına çözüm bulamayan Venezuela’da dolar kuru 27 ayda yeniden 7 haneli rakamlara ulaştı.

2018 yılının Ağustos ayında 1 dolar 6 milyon bolivarken, paradan 5 sıfır atarak para birimini değiştiren Venezuela’da dolar 60 bolivar olarak işlem görmeye başlamıştı.

Venezuela Merkez Bankası verilerine göre, bolivar sadece geçen hafta geçen hafta dolar karşısında yüzde 14,75 değer kaybetmişti.

Kasım başında 512 bin bolivardan işlem gören ABD Doları’nın 1 milyon bandını aşması, Venezuela para birimi bolivarın sadece Kasım ayında dolar karşısında yüzde 50’den fazla değer kaybettiği anlamına geliyor.

CARACAS - Venezuela’da 1 Ocak 2020’de 57 bin 301 bolivar olan dolar kuru, 26 Kasım itibarıyla 1 milyon 37 bin 26 bolivara yükseldi.

Bolivarın yaşadığı değer kaybındaki en önemli etkenlerin başında ülke ekonomisinin temel direği ve neredeyse tek ihracat kalemi olan petrol gelirlerinde yüzde 99’ları bulan düşüş yer alıyor.

Dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip ülkesi Venezuela’da 2014’te yıllık petrol ihracatından elde edilen gelir 56 milyar dolarken, bu miktar 2020’nin ilk 9 ayında 477 milyon dolara kadar geriledi.

Halkın alım gücü bitti

30 milyon nüfusa sahip Venezuela’da asgari ücretli ya da emekli olan toplamda 10 milyon kişinin olduğu belirtiliyor.

Emekli maaşının 1 milyon 200 bin bolivar, asgari ücretin yemek yardımıyla birlikte 2 milyon 400 bin bolivar yani 2,5 dolardan az olduğu ülkede sivil toplum örgütleri 5 kişilik bir ailenin mutfak masrafının en az 150 dolar olduğunu beyan ediyor.

Son 5 yılda ekonomik gerekçelerle her 6 kişiden birinin yurtdışına göç etmek zorunda kaldığı Venezuela’da, dolar kurundaki bu artıştan en fazla etkilenenlerin maaşlarını yerel para bolivarla alan kesimler olduğu bildiriliyor.

Dolardaki artış fiyatlara doğrudan yansırken, bu kesimlerin maaşlarını bolivar üzerinden alması, halkın alım gücünün her geçen gün daha da azalmasına neden oluyor.

