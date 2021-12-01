Venezuela'da Acil Vakaların Yüzde 25'i Kirli Su Kaynaklı

Bin 325 kilometreküp su rezerviyle dünyada ilk on ülke arasında gösterilen Venezuela’da, çözülmeyi bekleyen sorunlardan biri de uzun süredir devam eden su kesintileri.

Ülkede musluğundan aylardır su akmayan halk, ihtiyaçlarını fahiş fiyatlara su tankerleri satın alarak ya da belediyenin arada bir götürdüğü su kamyonlarından doldurduğu kaplarla karşılamaya çalışıyor. Ülkede başkent Caracas da dâhil olmak üzere birçok yerleşim birimine haftada 4-5 gün su verilemiyor.

Venezuelalılar için su kesintisinin yaşanmadığı günlerde de sorun bitmiyor. Başta altyapı sorunu olan gecekondularda ve yüksek rakımlı yerleşim birimlerinde, musluktan yeteri kadar su gelmemesi, gelen suyun temiz olmaması ya da kötü kokulu olması ve kesintilerde ilan edilen saatlere uyulmaması gibi sorunlar gündelik yaşamın bir parçası haline gelmiş durumda.

"Su depoları bakteri yuvası"

Cedice adlı sivil toplum örgütünün araştırmasına göre, Venezuelalıların yüzde 90’ı, suyla ilgili bir sorun yaşıyor. Hemen her binanın altında su depoları bulunuyor ve halk, su kesintilerinin yaşandığı günlerde, su ihtiyacını bu depolarda biriktirdikleri depo suyundan gideriyor.

Cedice koordinatörlerinden Raul Cordoba, VOA Türkçe’ye “Su depolarında günlerce bekletilen suyun içinde bulunan zararlı bakteriler ve hastalık oluşturan mikroplar, insan sağlığını tehdit ediyor. Hastanelerde acil vakaların en az yüzde 25’ini, sağlıklı olmayan su tüketiminin neden olduğu mide ve bağırsak sorunları teşkil ediyor” diyor.

İçme sularında uluslararası standartların yerine getirilmemesinin, dermatolojik sorunlardan, solunum rahatsızlıklarına kadar insan vücudunda farklı problemler yaratabildiğini söyleyen Cordoba, salgın sürecinde su sorununun olumsuz etkilerinin çok daha fazla arttığını ifade ediyor.

Cordoba, Venezuela’da son yıllarda artan su probleminin yapısal bir sorun olduğunu, sorunun temelindeyse altyapıya gerekli yatırımın yapılmamış olması ve bakım-onarım çalışmalarının yerine getirilmemesi olduğunu söylüyor.

Sağlıklı suya erişimde yaşanan zorlukların gündelik yaşamı farklı biçimlerde etkilediğine dikkat çeken Cordoba “Örneğin su satın almak, depolamak gibi sebeplerden dolayı Venezuelalılar haftada ortalama 11 saat zamanlarını bu işte kaybediyor” diyor.

Suyun okullardan fabrikalara, tarıma kadar birçok alanda ihtiyaç olduğunu belirten koordinatör, bundan yaklaşık 10-15 yıl önce Latin Amerika’nın en gelişmiş su altyapılarından birine sahip olan Venezuela’da su sorununun çözülmesi için 3 ila 5 milyar dolarlık bir yatırım gerektiğini belirtiyor.

