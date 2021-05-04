Venezuela'da Asgari Ücret Mutfak Masrafını Karşılamıyor

CARACAS - Son yılların en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşayan Venezuela'da yemek yardımıyla birlikte ayda 3,6 milyon bolivar olan asgari ücrete yüzde 289 zam yapıldı. Bu oranda zamla asgari ücret 10 milyon bolivara yükseldi. Ancak asgari ücret bu haliyle de 5 kişilik bir ailenin aylık mutfak masrafını karşılamaktan uzak.
2013’ten bu yana ekonomik küçülme yaşayan ülkede krizin faturasını en fazla ödeyen kesim çalışanlar oldu. Bu durumun en somut göstergesi, 2011 yılında 267 dolara tekabül eden asgari ücretin son 10 yılda yüzde 98,75 değer kaybederek 3,5 ABD dolarına kadar düşmesi.
Alım gücü yok oldu
Yaklaşık 30 Türk Lirası’na tekabül eden asgari ücretle Venezuela’da satın alınabilecek şeyler oldukça sınırlı.
Örneğin bir kilo kırmızı etin, bir kilo peynirin ya da 30 tane yumurtanın fiyatı asgari ücretten fazla.
5 kişilik bir ailenin sadece mutfak masrafları ayda 229 dolar olarak hesaplanıyor. 30 milyon nüfusa sahip Venezuela’da asgari ücretle çalışan yaklaşık 2,5 milyon kişi bulunuyor.
Asgari ücrete tabi olan bir diğer kesimse sayısı 6 milyonu aşan emekliler. Ayda 7 milyon bolivar olan emekli maaşının TL karşılığı 21 liradan az.
“Açlık koşullarında çalışıyoruz”
Farklı konfederasyonların birleşiminden oluşan Sendikal Koalisyon’un (Coalicion Sindical) başkanı Carlos Salazar, VOA Türkçe’ye verdiği röportajda Birleşmiş Milletler’in (BM) Latin Amerika ülkelerine pandemide en az 143 dolar ödeme yapması çağrısını hatırlattı.
Carlos Salazar, Venezuela’da çoğu devlet kurumlarında çalışan yüzbinlerce kişinin açlık koşullarında yaşadığını belirtti. İşçilerin sosyal hak ve özgürlüklerinin gasp edildiğini söyleyen Salazar bir işte çalışarak emeğiyle geçinebilmenin her geçen gün daha da zorlaştığına dikkat çekti.
Geçtiğimiz günlerde bazı sağlık çalışanlarının toplu olarak istifa ettiğini belirten Salazar, “Farklı nedenlerden dolayı çalışmaya devam eden 2,5 milyon işçinin yüzde 80’i kayıt dışı ekonomide olmak üzere hemen hepsi birden fazla işte çalışmak zorunda” diyor.
Salazar, Venezuela’nın dünyanın en zengin petrol yataklarının yanı sıra, koltan, altın ve toryum madenlerine de sahip olduğunu; ancak hükümetin bu kaynaklardan elde ettiği geliri çalışanlara insanca bir yaşam sürebilmeleri için gerekli ücreti ödemeyerek suç işlediğini söylüyor.
Venezuela anayasasının 91. maddesi de asgari ücretin en az 5 kişilik bir ailenin mutfak masrafları kadar olmasını zorunlu kılıyor.
Hükümet yetkilileriyse Venezuela’ya uygulanan uluslararası yaptırımlardan dolayı asgari ücretlerin artırılamadığını savunuyor.
Venezuela’da son 6 yılda gündelik ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan her 5 kişiden biri yurtdışına göç etmek zorunda kaldı.