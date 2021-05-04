Venezuela'da Asgari Ücret Mutfak Masrafını Karşılamıyor

CARACAS - Son yılların en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşayan Venezuela'da yemek yardımıyla birlikte ayda 3,6 milyon bolivar olan asgari ücrete yüzde 289 zam yapıldı. Bu oranda zamla asgari ücret 10 milyon bolivara yükseldi. Ancak asgari ücret bu haliyle de 5 kişilik bir ailenin aylık mutfak masrafını karşılamaktan uzak.

2013’ten bu yana ekonomik küçülme yaşayan ülkede krizin faturasını en fazla ödeyen kesim çalışanlar oldu. Bu durumun en somut göstergesi, 2011 yılında 267 dolara tekabül eden asgari ücretin son 10 yılda yüzde 98,75 değer kaybederek 3,5 ABD dolarına kadar düşmesi.

Alım gücü yok oldu

Yaklaşık 30 Türk Lirası’na tekabül eden asgari ücretle Venezuela’da satın alınabilecek şeyler oldukça sınırlı.

Örneğin bir kilo kırmızı etin, bir kilo peynirin ya da 30 tane yumurtanın fiyatı asgari ücretten fazla.

5 kişilik bir ailenin sadece mutfak masrafları ayda 229 dolar olarak hesaplanıyor. 30 milyon nüfusa sahip Venezuela’da asgari ücretle çalışan yaklaşık 2,5 milyon kişi bulunuyor.