"Venezuela’da Aşı Karaborsaya Düştü"

İki doz aşı olanların (224 bin), nüfusun yüzde 1’inden daha azına tekabül ettiği Venezuela aynı zamanda aşılamanın en yavaş ilerlediği Güney Amerika ülkesi. Yerel kaynaklar aşının karaborsaya düştüğünü ve bir doz aşının karaborsada 300 dolara kadar satıldığı bildiriyor.

Venezuela İlaç Akademisi başkanı Enrique Lopez, “Venezuela’da aşılama süreci oldukça yavaş ilerliyor. Basında sağlık merkezlerinde paralel bir aşı süreci ilerlediğine ve aşının karaborsasının oluştuğuna dair haberler alıyoruz. Zaten aşı sayısının ihtiyacın çok altında olduğu Venezuela’da bir de bu tür olaylar halk sağlığını tehdit ediyor. Venezuela’ya bugüne kadar 3 milyondan biraz daha fazla aşı geldi ve bizim yetişkin bireylerin yüzde 70’ini aşılayabilmemiz için 30 milyon civarı aşıya ihtiyacımız var. Aşının karaborsaya düşmesi hem aşı olacak kişinin vücuduna ne enjekte edileceğini bilmemesi açısından tehlikeli hem de aşıda öncelikli olması gereken kişilerin aşılanması sürecini geciktirmesi bakımından halk sağlığını tehlikeye atıyor. Biz akademi olarak konunun araştırılması için savcılığa başvuruda da bulunduk” şeklinde konuşuyor.

Venezuela’da aşıya erişimin zor olması ve yaşanan usulsüzlükler halkın endişesinin artmasına ve tepkilere neden oluyor.

Venezuela Emekliler Federasyonu Başkanı Emilio Lozada, “Aşılamada bir plan söz konusu değil. Bizim tek istediğimiz hükümetin bize ne gün aşı olacağımızı haber vermesi ve o gün gidip aşımızı olmak. Ancak öyle olmuyor. Eğer aşı olmak istiyorsanız ancak iktidar partili değilseniz ya da cebinizde paranız yoksa, her gün tek tek aşı merkezlerine gidip aşı olup-olmadığın sormanız, varsa saatlerce kuyrukta bekleyip sıranın size gelmesini beklemeniz gerekiyor. Emekliler 7-8 saat kuyrukta beklemek zorunda kalıyor ve birçok kişi de günün sonunda aşı olamadan evine geri dönüyor. Venezuela’da biz emekliler kendimizi adeta ölüme mahkûm edilmiş hissediyoruz. Aşı olamıyoruz, elektriğimiz, suyumuz kesik, yiyeceğimiz yok. Emekli aylığımız olan ayda 3-4 dolar maaşla yaşamaya çalışıyoruz. Artık insanca bir yaşam istiyoruz” diyor.

Asker ve polislerin beklediği aşı merkezlerinde uzun kuyruklar oluşuyor. Ülkede ikinci doz aşı olacakların bile aşı garantisi bulunmuyor. Örneğin ülkede en fazla kullanılan iki aşıdan biri olan Sputnik V aşısı kalmadığı için onbinlerce kişinin ikinci doz aşısını olamadığı bildiriliyor.

Mirla Rodriguez, “Burada biz ikinci doz Sinovac aşımızı olmak için bekliyoruz. Aşıda önceliği yaşlılara, engellilere, kronik rahatsızlıkları olanlara verildiği söyleniyor. Bana bir ay önce ikinci doz aşımı olmam için bugüne tarih vermişlerdi. Aşının kalıp kalmadığına dair biraz endişeliydim ama neyse ki olduğu söylendi. Saat 7’de geldim ve yaklaşık 5 saattir kuyrukta bekliyorum. Umarım bugün aşımızı oluruz. Benim eşime ve anneme Rus Sputnik V aşısı yapıldı ama aşı kalmadığı için ikinci doz aşı olamadılar. Aşı için gittiklerinde 15 gün sonra yeniden gitmelerini istediler. Bu durum birçok kişide ciddi kaygılar yaratıyor” şeklinde konuşuyor.

Venezuela’da aşıya erişimde yaşanan sorunlar sadece halk sağlığı için bir tehdit oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda pandemiye ağır kriz koşullarında yakalanan ülkede ekonomik toparlanma sürecini de olumsuz etkiliyor.

