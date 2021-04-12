"Venezuela’da Aşılama Bu Hızla 9 Yıl Sürebilir"

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre Venezuela’da aşılanan kişilerin toplam nüfusa oranı sadece yüzde 0,17 ve günlük ortalama 12 bin kişi aşılanıyor. Uzmanlar aşılamanın bu hızla devam etmesi durumunda nüfusun yüzde 70'inin aşılanması için 3 bin 318 gün yani 9 yıldan daha fazla süre gerektiğini belirtiyor.

İlk parti aşının ulaştığı 13 Şubat'tan bu yana 375 bin kişi için toplamda 750 bin doz Rus Sputnik V ve Çin Sinopharm aşısının temin edilebildiği ülkede, resmi kaynaklar aşıda önceliğin sağlık çalışanlarına, hükümetin sosyal programlarında çalışan iktidar partisi üyelerine ve siyasetçilere verileceğini duyurmuştu.

Mart ortasına kadar kayıt altına alınan yeni vaka sayısı günde 500 civarıyken Nisan ayı ortalaması 1200’ün üzerinde. Bu rakam 30 milyon nüfuslu bir ülke için nispeten düşük gibi görünse de sağlık sistemindeki kronik sorunlardan dolayı pandemi öncesinde de insani yardım alan Venezuela için epey yüksek.

Vaka sayıları artarken, aşılamada bölgenin en yavaş ülkelerinden biri olan Venezuela’da endişelerin de arttığı bildiriliyor. Hastanelerin dolmasıyla özel kliniklerde Corona tedavisi için hastalardan binlerce dolar para istendiği, ayrıca ülkenin bazı eyaletlerinde aşının karaborsada 300 dolara satılmaya başlandığı belirtiliyor.