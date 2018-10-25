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Venezuela'da aşırı yağışlar 11 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 00:12 | Son Güncelleme

Venezuela'da aşırı yağışlar 11 can aldı

BOGOTA (AA) - Venezuela'da etkili olan aşırı yağışlar ve buna bağlı meydana gelen su taşkınları nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kolombiya, Venezuela, Ekvador, Panama ve diğer ülkelerin bulunduğu bölgede eylül ayında başlayan ve aralık ortalarına kadar süreceği değerlendirilen ikinci yağmur sezonu, toprak kaymaları ve su taşkınlarıyla can almaya devam ediyor.

Venezuela'daki El Universal gazetesinde yer alan habere göre, Risk Yönetimi ve Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Randy Rodriguez, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesindeki hasar ve kayıplara ilişkin bilgi verdi.

Rodriguez, ülke genelinde yaşanan nehir taşkınlarında 11 kişinin öldüğü, 3 kişinin kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

Yağışların en çok Merida, Lara, Delta, Sucre, Miranda eyaletlerini vurduğunu bildiren Rodriguez, ülke genelinde bin 699 kişinin sığınma merkezlerinde bulunduğunu kaydetti.

Rodriguez, aşırı yağışlar nedeniyle 377 alt geçit ve 16 köprüde hasar oluştuğu, 146 bölgede toprak kaymaları görüldüğü, 53 nehir ve 55 derede su taşkını yaşandığını aktardı.

Sivil Koruma biriminin 24 saat çalıştığını vurgulayan Rodriguez, ekiplerin 200'e yakın belediyede acil durumlara müdahale ettiğini söyledi.

Öte yandan Venezuela Ulusal Meclisi'nin Yönetim ve Hizmetler Komisyonu Başkanı ve Milletvekili Nora Bracho, düzenlediği basın toplantısında, ülkede Venezuelalıların yaşam kalitesine yönelik geliştirilen bir kamu hizmeti politikası olmamasını eleştirdi.

Bracho, "Bu durum Venezuela'da yaşandı. Bu yüzden buradan merkezi ve eyalet hükümetlerine bu trajedilerin yaşanmaması ve önlem almaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.
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- Kolombiya’da 20 kişi ölmüştü

Bölgede son dönemde etkili olan aşırı yağışlar, Kolombiya'da da su baskınları ve toprak kaymalarına neden oluyor.

Ülkenin kuzey batısındaki Caldas yönetim bölgesi kırsalında 11, orta kesimdeki Santander yönetim bölgesi kırsalında ise 5'i çocuk, 9 kişi toprak kaymalarında hayatını kaybetmişti.

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