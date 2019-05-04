Venezuela'da askeri helikopter düştü

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta, içinde 7 kişinin bulunduğu askeri helikopter düştü.
El Hatillo Belediye Başkanı Elias Sayegh, sosyal medya hesabından, askeri helikopterin düşmesine ilişkin açıklama yaptı.
Sayegh, "Bu sabah, 7 kişiyi taşıyan orduya ait bir helikopter Oripoto bölgesindeki El Volcan tepesinde düştü. El Hatillo Belediyesi arama kurtarma ekipleri arama çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.
Helikopterdekilerden kurtulan olup olmadığına dair henüz bilgi verilmedi.
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