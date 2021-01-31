Venezuela’da Ayakkabı Endüstrisi Bitme Noktasına Geldi

Pisella ayakkabı üretiminde kapasite kullanım oranındaki düşüşün nedenleri arasında “Hiperenflasyona bağlı olarak alım gücünün düşmesi; ithal ayakkabılara sağlanan vergi avantajları; benzin kıtlığından ve elektrik kesintilerinden dolayı üretim maliyetlerinin artması; ayda sadece iki hafta çalışmamıza izin veren karantina uygulaması gibi başlıklardan dolayı yerli ayakkabılar ithal ürünlerle rekabet olanağını maalesef yitirmiş durumda” diyor.

Geçen yıl satılan 40 milyona yakın ayakkabının yüzde 80’inin ithal ürün olduğunu belirten Pisella yerli üretimin pazar payının iki yılda yüzde 75 azalarak yüzde 20’ye düştüğüne dikkat çekiyor.

Cavecal Başkanı Luigi Pisella, VOA Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede ayakkabı endüstrisinin yıllık üretim kapasitesinin 60 milyon çift olduğunu ancak yerli ayakkabı satışının geçen yıl 5 milyon çiftin altında kaldığını belirtti.

Venezuela Ayakkabıcılar Odası (Cavecal) 2020 verilerine göre ekonomik kriz, pandemi ve son yıllarda ithal ayakkabıya sağlanan vergi muafiyetleri ülkedeki ayakkabı endüstrisi kullanım oranının toplam kapasitenin yüzde 8’ine kadar düşmesine neden oldu.

Fabrika ve depolar satılamayan ürünlerle dolu

Pandemide ilk vakanın tespit edildiği Mart ortasından Haziran ayına kadar karantina uygulamasından dolayı çalışamayan üreticilerin yüzde 44’ünün faaliyetlerine yeniden başlayamadığına dikkat çeken oda başkanı üreticilerin bu kararında fabrika ve depoların ürünle dolu olmasının ve devletten herhangi bir destek alamamalarının etkili olduğunu belirtiyor.

Pisella üretime yeniden başlayamayan işletmelerin ekseriyetle KOBİ olduğunu ve bu işletmelerin çoğunun kepenk kapatmak zorunda kalacağını öngörüyor.

Yerli ayakkabı üreticilerinin pazar payının son iki yılda yüzde 80’den yüzde 20’ye düşmesi çalışma hayatına ‘istihdamda azalma ve işsizlikte artış’ olarak yansıyor.

