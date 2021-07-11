Venezuela’da Aylık Enflasyon 4 Yılın En Düşük Seviyesinde

2020’yi resmi verilerine göre yaklaşık yüzde 3 bin (%2.959,8), Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre yüzde 5 bin 500 enflasyonla geçen yılı kapatan Venezuela’da son yıllarda dünyanın en yüksek enflasyonu yaşanıyor.

Yaklaşık 28 milyon kişinin yaşadığı Güney Amerika ülkesinde, son 6 yılda her 5 kişiden birinin göç etmesine neden olan sosyoekonomik sorunlar arasında gündelik yaşamı en fazla zorlaştıran sorunların başında yüksek enflasyon geliyor.

Venezuela Finans Gözlemevi’ne (OVF) göre Haziran ayı enflasyonu yüzde 6,4’le, Nisan 2017’den sonra tespit edilen en düşük rakam oldu. OVF direktörü ekonomist Jose Guerra yaptığı basın açıklamasında enflasyonun tek haneli rakamlara düşmesinin temel nedenini dolar kurunda yaşanan yüzde 3,38’lik düşüşe bağladı.

OVF verilerine göre Venezuela’da 2021’in ilk yarısındaki enflasyon yüzde 333.

Uzmanlar ülkedeki yüksek enflasyonun nedenleri arasında uluslararası yaptırımlar, hükümetin ekonomi politikaları, parasal genişleme, döviz piyasasındaki çarpıklıklar ve yerli üretimin düşmesini gösteriyor.

Asgari ücret ayda 4 dolardan az

Son yıllarda yaşanan yüksek enflasyonun alım gücünde yarattığı tahribat da ağır oldu. 10 yıl önce yaklaşık 267 dolara tekabül eden asgari ücret 4 doların altına kadar düştü. Bugün Venezuela’da 4 dolarla bir kilo kırmızı et ya da 1 kilo peynir satın alınabiliyor.

OVF kamu kurumlarında çalışanların aylık gelirlerinin hükümetin yaptığı yardımlarla birlikte yaklaşık 10-12 dolar, özel şirketlerde çalışanlarınsa ayda 70-80 dolar olduğunu bildiriyor.

Yapılan araştırmalara göre halkın yüzde 76’sının ayda 100 doların altında bir gelire sahip olduğu Venezuela’da, 5 kişilik bir ailenin mutfak masraflarını karşılamak için yaklaşık 300 dolar gerekiyor. Ülkedeki birçok kişi ek işler yaparak ya da yurtdışındaki akrabalarının yardımlarıyla geçinmeye çalışıyor.

ABD merkezli John Hopkins Üniversitesi’nden ekonomist Steve H. Hanke’nin yayınladığı Dünya Sefalet Endeksi raporunda Venezuela ilk sırada yer alıyor.

