Venezuela’da Benzin Karşılığı İşlenmemiş Altın

Güney Amerika ülkesi Venezuela dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip. Ancak ülkede yerli imkanlarla petrolden benzin üretilememesi ve devletin petrol şirketi PDVSA’ya uygulanan uluslararası yaptırımlar, benzin kıtlığı yaşanmasına neden oluyor.

Hükümet, ülkedeki akaryakıt ihtiyacını İran’dan benzin ithal ederek karşılamaya çalışsa da birçok eyalette benzin kuyrukları oluşuyor ve benzin karaborsada satılıyor.

Benzin sorununun en ciddi olduğu yerlerden biri de başta altın ve elmas olmak üzere değerli madenlerin çıkarıldığı Bolivar eyaleti. Eyalette son 17 gündür istasyonlarda benzin bulunamadığı ve karaborsada benzinin litresinin 2,5 dolara kadar alıcı bulduğu, yani 20 lirayı geçtiği bildiriliyor.

Taşımacılıktan sondajla tarım yapmaya, hastanelerde elektrik ihtiyacının giderilmesinden madenciliğe kadar birçok alanda kullanılan akaryakıta erişimde yaşanan zorluklar, özellikle altın madenciliğinin yoğun olarak yapıldığı Guayana şehrinde ve El Callao’da yaşayan bölge sakinlerini olumsuz etkiliyor. Bir yıldır benzin istasyonlarından normal fiyata akaryakıt alabilmek için günlerce kuyrukta beklemesine rağmen bir yıldır benzin alamayan çok sayıda araç sahibi bulunuyor.