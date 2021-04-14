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Venezuela’da Benzin Karşılığı İşlenmemiş Altın

14.04.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en zengin petrol kaynaklarına sahip ülkesi Venezuela'da ham petrolün işlenme imkanı olmaması ve uluslararası yaptırımlar nedeniyle benzin sıkıntısı yaşanıyor

Venezuela’da Benzin Karşılığı İşlenmemiş Altın

Güney Amerika ülkesi Venezuela dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip. Ancak ülkede yerli imkanlarla petrolden benzin üretilememesi ve devletin petrol şirketi PDVSA’ya uygulanan uluslararası yaptırımlar, benzin kıtlığı yaşanmasına neden oluyor.

Hükümet, ülkedeki akaryakıt ihtiyacını İran’dan benzin ithal ederek karşılamaya çalışsa da birçok eyalette benzin kuyrukları oluşuyor ve benzin karaborsada satılıyor.

Benzin sorununun en ciddi olduğu yerlerden biri de başta altın ve elmas olmak üzere değerli madenlerin çıkarıldığı Bolivar eyaleti. Eyalette son 17 gündür istasyonlarda benzin bulunamadığı ve karaborsada benzinin litresinin 2,5 dolara kadar alıcı bulduğu, yani 20 lirayı geçtiği bildiriliyor.

Taşımacılıktan sondajla tarım yapmaya, hastanelerde elektrik ihtiyacının giderilmesinden madenciliğe kadar birçok alanda kullanılan akaryakıta erişimde yaşanan zorluklar, özellikle altın madenciliğinin yoğun olarak yapıldığı Guayana şehrinde ve El Callao’da yaşayan bölge sakinlerini olumsuz etkiliyor. Bir yıldır benzin istasyonlarından normal fiyata akaryakıt alabilmek için günlerce kuyrukta beklemesine rağmen bir yıldır benzin alamayan çok sayıda araç sahibi bulunuyor.

Eyalette yaşanan benzin sorunu gündelik yaşam felç etse de bu sorundan eyaletin güneyindeki madenler etkilenmiyor.

Tanker başına 1,542 gram işlenmemiş altın

Yerel medyada, devletin kontrolundaki akaryakıtın benzin istasyonlarına ulaşmasından ve istasyonlarda benzinin dağıtımından sorumlu bazı askerlerin benzin mafyası ile ortak iş yaparak, tankerleri benzin istasyonu yerine saf altın karşılığı çoğu yasadışı faaliyet gösteren maden sahiplerine sattığı bildiriliyor.

Madenlerde benzin, yüksek basınçlı pompalar ve nehir yataklarını yıkan kompresörlere enerji sağlamak için kullanılıyor. Ayrıca yasadışı madenleri işleten grupların bölgedeki kontrolu sağlamak için kullandıkları devriye araçları, gıda, teknik araç ve gereçlerin tedariki için de benzin hayati bir öneme sahip olduğundan alımlar da büyük miktarlarda oluyor.

Yerel kaynaklar, maden sahiplerinin benzin mafyasına 36 bin litre benzin alan bir tanker için bin 542 gram işlenmemiş altın ödediğini, benzin mafyasının da tanker başı 71 bin 129 dolar, ayda yaklaşık 1,7 milyon dolar kazandığını belirtiyor.

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