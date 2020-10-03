Venezuela'da Benzin Plakaya Göre Satılacak

Venezuela dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip ülkesi ancak yerli imkanlarla benzin üretememesi ve devletin petrol şirketi PDVSA’ya uygulanan uluslararası yaptırımlardan dolayı benzin ithalatında sorunlar yaşaması ülkede benzin kıtlığı yaşanmasına neden oluyor.

Ülkede benzin istasyonlarında uzun kuyrukların oluşmasını önlemek için plaka numarasına göre benzin satış uygulaması başlatılacak.

Benzin ihtiyacını Şubat sonuna kadar Rus Rosneft şirketine benzin karşılığı ham petrol vererek çözen hükümet, Rosneft’in de yaptırım uygulanan şirketler listesine alınarak ülkeyi terketmesi üzerine, bir süredir yaptırım uygulanan diğer bir ülke olan İran’dan benzin ithalatı yapıyor.

Ancak ABD’nin Ağustos ayında Venezuela’ya benzin taşıyan 4 İran bandrollü tankere el koyması ülkedeki benzin miktarını kritik seviyenin altına düşürmüş ve devlete ait 1.368 benzin istasyonundan 1.231’inin kapatılmasına neden olmuştu.

Son haftalarda açık olan az sayıdaki benzin istasyonlarında kilometrelerce kuyruk oluşuyor. Bazı eyaletlerde, araç sahipleri benzin alabilmek için 4-5 gün boyunca kuyrukta beklemek ve aracında yatıp kalkmak zorunda kalabiliyor.