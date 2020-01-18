Venezuela'da Benzin Sıkıntısı

Petrol ihracatçısı Venezuela’da bir depo benzinin fiyatı 1 cent’ten bile az. Ancak ülkenin birçok eyaletinde bir süredir akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor. Halk akaryakıt almak için uzun kuyruklar oluşturuyor ve benzin karaborsaya düşmüş durumda.

Teknisyen Ramses Brunonski, “Arabamda hiç benzinim kalmadığından komşumdan yardım istedim ve arabayı iterek hareket ettiriyoruz. Saat 05:30’dan bu yana kuyruktayım, saat 12 olmasına rağmen hala benzin tankeri gelmedi. Benzin geldikten sonra bir saat depoya nakil süresi, sonrasında en az 4 saat daha sıranın bana gelmesini bekleyeceğim. Bugün benim tatil günüm ancak ben işe arabamla gidip, çocuklarımı okula götürebilmek için tüm günümü benzin kuyruğunda geçirmek zorundayım. Başka bir seçenekse benzini karaborsadan 20 litresi 5 dolara satın almak. Ancak benim maaşım aylık 20 dolar yani öyle bir olanağım yok. Petrol zengini bir ülkede bu çileyi yaşamak normal değil,” diyor.

30 milyonluk ülkede 2 milyonun üzerinde araç trafikte. Hükümet iç pazara günlük 190 bin varil yani araç başı günlük 13 litre benzin arzı yapıldığını bildirse de oluşan kuyrukların ve karaborsanın önünü alabilmiş değil. Bu durumdan en fazla etkilenen kesimse ulaşım sektörü.