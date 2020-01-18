Venezuela'da Benzin Sıkıntısı

Petrol ihracatçısı Venezuela’da bir depo benzinin fiyatı 1 cent’ten bile az. Ancak ülkenin birçok eyaletinde bir süredir akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor. Halk akaryakıt almak için uzun kuyruklar oluşturuyor ve benzin karaborsaya düşmüş durumda.
Teknisyen Ramses Brunonski, “Arabamda hiç benzinim kalmadığından komşumdan yardım istedim ve arabayı iterek hareket ettiriyoruz. Saat 05:30’dan bu yana kuyruktayım, saat 12 olmasına rağmen hala benzin tankeri gelmedi. Benzin geldikten sonra bir saat depoya nakil süresi, sonrasında en az 4 saat daha sıranın bana gelmesini bekleyeceğim. Bugün benim tatil günüm ancak ben işe arabamla gidip, çocuklarımı okula götürebilmek için tüm günümü benzin kuyruğunda geçirmek zorundayım. Başka bir seçenekse benzini karaborsadan 20 litresi 5 dolara satın almak. Ancak benim maaşım aylık 20 dolar yani öyle bir olanağım yok. Petrol zengini bir ülkede bu çileyi yaşamak normal değil,” diyor.
30 milyonluk ülkede 2 milyonun üzerinde araç trafikte. Hükümet iç pazara günlük 190 bin varil yani araç başı günlük 13 litre benzin arzı yapıldığını bildirse de oluşan kuyrukların ve karaborsanın önünü alabilmiş değil. Bu durumdan en fazla etkilenen kesimse ulaşım sektörü.
Taksi şoförü Javier La Borda, “Ben taksi şoförüyüm, iki gündür benzin almak için sıradayım. Biz Barinas eyaletinde bu sorunu yaklaşık bir yıldır yaşıyoruz ve sorun her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Ülkedeki akaryakıt kaçakçılığının ve karaborsanın artması, ulaşım fiyatlarının artmasına ve krizin derinleşmesine neden oluyor. Bu durumdan en fazla etkilenen kesim taksiler, kamyonlar, otobüs ve dolmuşlar yani ulaşım sektörü. Hükümet taşımacılık yapan araçlara kolaylık sağlasaydı bu kadar etkilenmeyebilirdik ama halimiz ortada. Bazı arkadaşlarım taksicilik yapmayı bıraktı çünkü bu şekilde çalışmak oldukça zor,” şeklinde konuşuyor.
Benzin kıtlığının sonuçlarından biri de gıda ve hammadde nakliyatında yaşanan zorluklar. Kabzımal Giuseppe Cimmarusti, taşımacılık maliyetlerinin artmasıyla gıda fiyatlarının da arttığını söylüyor.
Giuseppe Cimmarusti, “Yaklaşık 100 km mesafedeki yerleşim birimlerinden sebze ve meyve alıp dağıtımını yapıyoruz. Her gidiş-geliş yarım depo benzin kullanıyorum. Benzin sıkıntısı başladığından bu yana ürün almaya haftada bir kez gidebiliyoruz. Hem fiyatlar artıyor hem de müşteri kaybediyoruz. Bazen benzin almak için rüşvet vermek zorunda bile kalıyoruz. Venezuela’da raylı sistem ya da deniz taşımacılığı söz konusu olmadığından ekonominin çarkı benzinle dönüyor. Bu yüzden tarladaki üreticiden son tüketiciye kadar bu durumdan herkes ama en çok da halk etkileniyor,” diyor.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC’in kurucu üyesi Venezuela’da yaşanan akaryakıt sıkıntısının nedenleri arasında rafinerilerde benzin üretimin düşmesi, ekonomik yaptırımlar, akaryakıt kaçakçılığı ve düşük fiyatlı aşırı tüketim gösteriliyor. Krizden dolayı son 5 yılda 4,5 milyon kişinin göç ettiği Venezuela’da yaşanan akaryakıt sıkıntısı yaşamı daha da zorlaştırıyor.
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