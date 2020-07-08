Venezuela’da Bir Partiye Daha Kayyum Ataması

Muhalif partilerin, iktidarın atadığı bir seçim kurulunun düzenleyeceği milletvekili seçimlerine katılmayacaklarını ve sonuçlarını da tanımayacaklarını ilan etmesinin ardından ülkenin en büyük iki partisi Demokratik Eylem Partisi ve Önce Adalet Partisi’ne geçtiğimiz haftalarda kayyum atanmıştı. Bu listeye şimdi de Halk İradesi Partisi eklendi.

Venezuela’da Aralık ayında milletvekili seçimleri yapılması öngörülüyor. Ancak yüksek seçim kurulu üyelerinin meclis tarafından seçilmek yerine iktidarın atadığı Yüksek Adalet Divanı (TSJ) tarafından atanmasıyla başlayan siyasi gerilim artıyor.

Yüksek Adalet Divanı yetkilileri, “Ocak ayında, aralarında Noriega’nın da bulunduğu bir grup Halk İradesi Partisi milletvekilinden, iç işleyişle ilgili yaşanan usulsüzlüklerin araştırılması talebi üzerine yaptığımız incelemelerin sonunda partiye kayyum atanmasına ve partinin yeniden yapılandırılmasına karar verilmiştir” açıklaması yaptı.

Üyelerini iktidarın atadığı Yüksek Adalet Divanı, Salı günü Venezuela’nın ana muhalefet partilerinden Halk İradesi’ne kayyum atadı. Partinin başına, 2015’de Halk İradesi Partisi’nden milletvekili seçilen ama geçtiğimiz Aralık ayında ‘Maduro iktidarı ile olan şaibeli ilişkilerinden ötürü’ partisinden ihraç edilen José Gregorio Noriega atandı.

Böylece Venezuela’da G4 olarak tanınan dört ana muhalif partiden üçüne kayyum atanmış oldu.

Halk İradesi Partisi

Halk İradesi, 2009’da eski siyasi tutuklu Leopoldo Lopez tarafından muhalif bir hareket olarak kuruldu ve 2011’de partileşti. Özellikle gençlik örgütlenmesi ile dikkat çeken parti, 2014 ve 2017’de düzenlenen radikal sokak gösterilerinin önderliğini yaptı. Halk İradesi, 2019’da Nicolas Maduro’nun cumhurbaşkanlığını tanımayarak kendini geçici başkan ilan eden Juan Guaido’nun partisi.

Maduro iktidarı, Halk İradesi Partisi hakkında “Venezuela’nın yurtdışındaki rezervlerini ABD yardımıyla üzerine geçirme ve ülkede terör eylemleri düzenlemeleri için paralı askerleri finanse etme” gibi iddialarda bulunuyor.

Juan Guaido ise yaptığı açıklamada, Maduro iktidarı ne yaparsa yapsın, Venezuela muhalefetinin sandığa gitmeyeceğini ve seçim sonuçlarının da tanınmayacağını söyledi.

Venezuela’da bugün birbirini tanımayan iki devlet başkanı ve üç meclis bulunuyor. Ülkeyi bu noktaya getiren siyasi krizin dönüm noktalarından birinin muhalefetin 2018’deki başkanlık seçimlerini boykot etmesi olduğu hatırlandığında, muhalefetin yıl sonunda yapılacak seçimlere katıl(a)maması biraz daha önem kazanıyor.

