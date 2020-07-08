HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Venezuela’da Bir Partiye Daha Kayyum Ataması

Venezuela’da Bir Partiye Daha Kayyum Ataması

08.07.2020 19:22 | Son Güncelleme

Üyelerini iktidarın atadığı Yüksek Adalet Divanı, Salı günü Venezuela’nın ana muhalefet partilerinden Halk İradesi’ne kayyum atadı

Venezuela’da Bir Partiye Daha Kayyum Ataması

Üyelerini iktidarın atadığı Yüksek Adalet Divanı, Salı günü Venezuela’nın ana muhalefet partilerinden Halk İradesi’ne kayyum atadı. Partinin başına, 2015’de Halk İradesi Partisi’nden milletvekili seçilen ama geçtiğimiz Aralık ayında ‘Maduro iktidarı ile olan şaibeli ilişkilerinden ötürü’ partisinden ihraç edilen José Gregorio Noriega atandı.

Yüksek Adalet Divanı yetkilileri, “Ocak ayında, aralarında Noriega’nın da bulunduğu bir grup Halk İradesi Partisi milletvekilinden, iç işleyişle ilgili yaşanan usulsüzlüklerin araştırılması talebi üzerine yaptığımız incelemelerin sonunda partiye kayyum atanmasına ve partinin yeniden yapılandırılmasına karar verilmiştir” açıklaması yaptı.

4 muhalif partinin 3’üne kayyum

Venezuela’da Aralık ayında milletvekili seçimleri yapılması öngörülüyor. Ancak yüksek seçim kurulu üyelerinin meclis tarafından seçilmek yerine iktidarın atadığı Yüksek Adalet Divanı (TSJ) tarafından atanmasıyla başlayan siyasi gerilim artıyor.

Muhalif partilerin, iktidarın atadığı bir seçim kurulunun düzenleyeceği milletvekili seçimlerine katılmayacaklarını ve sonuçlarını da tanımayacaklarını ilan etmesinin ardından ülkenin en büyük iki partisi Demokratik Eylem Partisi ve Önce Adalet Partisi’ne geçtiğimiz haftalarda kayyum atanmıştı. Bu listeye şimdi de Halk İradesi Partisi eklendi.

Böylece Venezuela’da G4 olarak tanınan dört ana muhalif partiden üçüne kayyum atanmış oldu.

Halk İradesi Partisi

Halk İradesi, 2009’da eski siyasi tutuklu Leopoldo Lopez tarafından muhalif bir hareket olarak kuruldu ve 2011’de partileşti. Özellikle gençlik örgütlenmesi ile dikkat çeken parti, 2014 ve 2017’de düzenlenen radikal sokak gösterilerinin önderliğini yaptı. Halk İradesi, 2019’da Nicolas Maduro’nun cumhurbaşkanlığını tanımayarak kendini geçici başkan ilan eden Juan Guaido’nun partisi.

Maduro iktidarı, Halk İradesi Partisi hakkında “Venezuela’nın yurtdışındaki rezervlerini ABD yardımıyla üzerine geçirme ve ülkede terör eylemleri düzenlemeleri için paralı askerleri finanse etme” gibi iddialarda bulunuyor.
Juan Guaido ise yaptığı açıklamada, Maduro iktidarı ne yaparsa yapsın, Venezuela muhalefetinin sandığa gitmeyeceğini ve seçim sonuçlarının da tanınmayacağını söyledi.

Venezuela’da bugün birbirini tanımayan iki devlet başkanı ve üç meclis bulunuyor. Ülkeyi bu noktaya getiren siyasi krizin dönüm noktalarından birinin muhalefetin 2018’deki başkanlık seçimlerini boykot etmesi olduğu hatırlandığında, muhalefetin yıl sonunda yapılacak seçimlere katıl(a)maması biraz daha önem kazanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tatil sezonunu açtı! Ünlü oyuncudan cesur pozlar Tatil sezonunu açtı! Ünlü oyuncudan cesur pozlar
Starbucks'ta bardağına IŞİD yazıldıStarbucks'ta bardağına IŞİD yazıldı
Mert Hakan Yandaş kimdir?Mert Hakan Yandaş kimdir?

En Çok Okunan Haberler

Görüntüler infial yaratmıştı! Genç kızla ilgili yeni gelişme

Görüntüler infial yaratmıştı! Genç kızla ilgili yeni gelişme

AK Parti'den Ayasofya ve anket sonucu açıklaması

AK Parti'den Ayasofya ve anket sonucu açıklaması

Kilolu yakalanınca hastalığını itiraf etti!

Kilolu yakalanınca hastalığını itiraf etti!

Üçlü ilişki olay olmuştu! 'Yatağımıza pisleyince...'

Üçlü ilişki olay olmuştu! 'Yatağımıza pisleyince...'

Eşini minibüste bir kadınla yakaladı! Çılgına döndü

Eşini minibüste bir kadınla yakaladı! Çılgına döndü

Albayrak ailesine hakaret eden şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Albayrak ailesine hakaret eden şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Diğer Haberler
ABD'de Starbucks şubesinde Müslüman bir kadının bardağına IŞİD yazıldı

Starbucks'ta bardağına IŞİD yazıldı

Çok hızlı gidiyor diye polis durdurdu! Gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Çok hızlı gidiyor diye polis durdurdu! Gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Bilim insanlarından beyin hasarı uyarısı!

Bilim insanlarından beyin hasarı uyarısı!

DSÖ: O ülkelerde kızamık ve kızamıkçık bitti

'O ülkelerde kızamık ve kızamıkçık bitti'

BM: Salgınlar hayatımızdan hiç çıkmayacak

BM: Salgınlar hayatımızdan hiç çıkmayacak

Anastasiades'ten Türkiye açıklaması: Karşı koyacağız!

Anastasiades'ten Türkiye açıklaması: Karşı koyacağız!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.