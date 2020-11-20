Venezuela’da Bitcoin Bu Yıl 30 Kattan Fazla Arttı

Geçen ay 11 bin dolar seviyesinde olan kripto para birimi bitcoin (BTC), geçen hafta 15 bin dolara çıktı ve dün itibariyle de 18 bin sınırını aştı. Yıl başında 8.900 dolar olan bir bitcoin, dolar karşısında yaklaşık yüzde 200 değer kazanırken, Venezuela’nın para birimi bolivar karşısındaysa yüzde 3000’den fazla arttı.

Haftalık 5 milyon dolar civarı BTC işlem hacmiyle kripto para kullanımında dünyada ilk sıralarda yer alan Venezuela’da, 1 Ocak'ta 396 milyon bolivar olan BTC, 19 Kasım itibariyle 12 milyar bolivarı aşmış bulunuyor.

Uzmanlar, bitcoinin Venezuela bolivarı karşısında astronomik artışının ana nedeninin, bolivarın başta dolar olmak üzere iç piyasada kullanılan diğer varlıklara göre sürekli değer kaybetmesi olduğunu söylüyor.

VOA Türkçe’ye konuşan Venezuelalı kripto para uzmanı, ekonomist Aaron Olmos'a göre, ABD’deki politik atmosferden tüm piyasaların ve varlıkların etkilendiği gibi bitcoin de etkileniyor. Ayrıca geçtiğimiz haftalarda ABD'li Square, Inc gibi bazı uluslararası finans şirketleri ve yatırımcıların, sermayelerinin bir kısmıyla bitcoin alımı yapması, ayrıca Paypal gibi bazı kurumların kripto para operasyonlarına izin vereceğini açıklaması gibi gelişmeler bitcoin fiyatının artmasına neden oluyor.