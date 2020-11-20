Venezuela’da Bitcoin Bu Yıl 30 Kattan Fazla Arttı

Geçen ay 11 bin dolar seviyesinde olan kripto para birimi bitcoin (BTC), geçen hafta 15 bin dolara çıktı ve dün itibariyle de 18 bin sınırını aştı. Yıl başında 8.900 dolar olan bir bitcoin, dolar karşısında yaklaşık yüzde 200 değer kazanırken, Venezuela’nın para birimi bolivar karşısındaysa yüzde 3000’den fazla arttı.
Haftalık 5 milyon dolar civarı BTC işlem hacmiyle kripto para kullanımında dünyada ilk sıralarda yer alan Venezuela’da, 1 Ocak'ta 396 milyon bolivar olan BTC, 19 Kasım itibariyle 12 milyar bolivarı aşmış bulunuyor.
Uzmanlar, bitcoinin Venezuela bolivarı karşısında astronomik artışının ana nedeninin, bolivarın başta dolar olmak üzere iç piyasada kullanılan diğer varlıklara göre sürekli değer kaybetmesi olduğunu söylüyor.
VOA Türkçe’ye konuşan Venezuelalı kripto para uzmanı, ekonomist Aaron Olmos'a göre, ABD’deki politik atmosferden tüm piyasaların ve varlıkların etkilendiği gibi bitcoin de etkileniyor. Ayrıca geçtiğimiz haftalarda ABD'li Square, Inc gibi bazı uluslararası finans şirketleri ve yatırımcıların, sermayelerinin bir kısmıyla bitcoin alımı yapması, ayrıca Paypal gibi bazı kurumların kripto para operasyonlarına izin vereceğini açıklaması gibi gelişmeler bitcoin fiyatının artmasına neden oluyor.
Aaron Olmos, Venezuela’daki BTC artışının uluslararası piyasalardan daha farklı okunması gerektiğini söylüyor. Olmos “Bu yılın ilk 9 ayında likidite yaklaşık yüzde 359 arttı ve bu durum ülkedeki hiperenflasyonun ve döviz kurunun artmasında etkili oluyor. Ayrıca, resmi dolar kurunda bu yıl yaşanan artış 18 Kasım itibariyle yüzde 1339,25. Dolarda bu düzeylerde yaşanan artış, bize başta Venezuela Merkez Bankası olmak üzere ilgili kurum ve bakanlıkların döviz kurları üzerinde bir denetiminin kalmadığını gösteriyor” diyor.
Olmos, ulusal para birimi bolivarın hemen her gün değer kaybetmesi, Venezuelalılar'ın ellerindeki parayı, mümkünse aynı gün dolara ya da görece daha fazla kazanabileceği bitcoin ve benzeri kripto paralara çevirmelerine neden olduğunu, bu yüzden de BTC’ye talebin arttığını söylüyor.
Aaron Olmos Venezuelalılar'ın ellerindeki sınırlı yatırım araçlarından biri olan bitcoini hemen her gün değer kaybeden bolivar karşılığında satmak istememesinin, yani ellerinde bolivar bulundurmayı tercih etmemesinin bitcoin fiyatını arttırdığını belirtiyor.