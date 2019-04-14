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Venezuela'da Bolivarcı Milis Gücünün sayısı 2 milyonu aştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 07:13 | Son Güncelleme

Venezuela'da Bolivarcı Milis Gücünün sayısı 2 milyonu aştı

Venezuela'da hükümetin seferberlikte ve olağanüstü durumlarda silah altına almak için oluşturduğu Bolivarcı Ulusal Milis Gücü mensuplarının sayısı, 2 milyonu geçti.

Tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan ve ABD'nin işgalle tehdit ettiği Venezuela'nın başkenti Caracas'ta eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'e karşı gerçekleştirilen ve 48 saat süren darbenin bastırılmasının 17'nci, Bolivarcı Ulusal Milis Gücünün kuruluşunun 10'uncu yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Kent merkezinde askeri geçitlerin yapıldığı Kahramanlar Meydanı'nda Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun da katılımıyla gerçekleştirilen törende, toplamda 2 milyon 199 binden fazla mensuba ulaşan Bolivarcı Milis Gücünün temsilcileri yemin etti.

Törende yaptığı konuşmada milis sayısını 3 milyona çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Maduro milislerin ülkedeki barışın korunmasında önemli yer tuttuğunu belirtti.

Bolivarcı Milislerin sayısındaki artışa dikkat çeken Maduro, halkın ülkesini her şart altında savunacağını gösterdiğini vurguladı.

Maduro ayrıca Bolivarcı Milislere, silahlı kuvvetlerin anayasadaki konumu kapsamında kimlik kazandırılması için Kurucu Meclis'ten çalışma yürütmesini istedi.

Eski Devlet Başkanı Chavez'e karşı 11 Nisan 2002'de gerçekleştirilen ve 13 Nisan'da Venezuela halkının desteği ile sona eren 48 saatlik darbeye de değinen Maduro, bu olayın Latin Amerika tarihindeki ilk medyatik darbe olduğunu söyledi.

Törene Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello ve Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez'in de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

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