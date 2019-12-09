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Venezuela'da Bolivarcı Milis Gücü'nün üye sayısı 3 milyonu aştı

DÜNYA HABERLERİ  | 09.12.2019 06:57 | Son Güncelleme

Venezuela'da, hükümetin seferberlikte ve olağanüstü durumlarda silah altına almak için oluşturduğu Bolivarcı Ulusal Milis Gücü mensuplarının sayısı 3 milyonu geçti.

Venezuela'da Bolivarcı Milis Gücü'nün üye sayısı 3 milyonu aştı

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek isteyen muhaliflere her türlü desteği veren ABD ve bölge ülkelerinin zaman zaman askeri müdahale ile tehdit ettiği Venezuela'da hükümetin herhangi bir güvenlik tehdidi karşısında silah altına almak üzere kurduğu milis gücü büyümeye devam ediyor.

Ülkede ordudan ayrı silahlı güç olarak anayasada tanımlanması da planlanan Bolivarcı Ulusal Milis Gücü, son katılımlarla birlikte 3 milyon 300 bin kişiye ulaştı.

Yeni milisler, başkent Caracas'ın kuzeyinde La Guaira kentindeki Bolivar Chavez Meydanı'nda düzenlenen ve Devlet Başkanı Maduro'nun da katıldığı törende yemin etti.

Bazı milislere silah hediye edilen törende konuşan Maduro, Bolivarcı Ulusal Milis Gücü'nün mevcudunu gelecek yıl 4 milyona çıkarmayı hedeflediklerini duyurdu.

Venezuela'da ordunun yönetimi altında çeşitli isim ve yapılarla faaliyet gösteren milis gücü, 2013 yılında hayatını kaybeden eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in talimatı ile 2008 yılında özerk bir yapıya kavuşmuştu.

İktidar partisi Venezuela Birleşik Sosyalist Partisinin (PSUV) mitinglerine gruplar halinde katılan ve silah taşımayan milisler, ülkede bu sene yaşanan elektrik kesintileri sırasında görülen yağma olayları karşısında kolluk kuvvetlerine destek vermiş ve bazı hastanelerde nöbet tutarken görülmüştü.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela Maduro bolivarcı milisler

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