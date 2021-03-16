“Venezuela’da Bu Yıl En Az 200 Kişi Polis Tarafından Öldürüldü”

Venezuela’daki insan hakları ihlallerini araştırmakla görevli Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları bu yıl polis eliyle en az iki yüz kişinin öldürüldüğünü ayrıca muhaliflerden basın mensuplarına kadar birçok kesime yönelik keyfi gözaltı ve işkence vakalarının yaşandığını açıkladı.

Ülkedeki insan hakları ihlallerine dair BM’e sunulan raporda yargısız infazlardan, halk arasında ‘imha ekibi’ olarak bilinen polis özel harekat kuvvetleri birimi FAES sorumlu tutuluyor. FAES, özellikle ‘barrio’ denilen gecekondu bölgelerindeki suç örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda aşırı şiddet kullanmakla eleştiriliyor.

Adına “Halkı Özgürleştirme Operasyonu (OLP)” adı verilen mahalle baskınlarına ağır silahlarla ve çok sayıda personelle giden güvenlik güçleri ile çete mensupları arasında savaş görüntülerini aratmayan çatışmalar yaşanabiliyor.

Bu yılki en kanlı operasyonlardan biri La Vega adlı gecekondu mahallesinde 7 ila 9 Ocak arasında kesintisiz bir şekilde iki gece üç gün süren çatışmalar oldu. Güvenlik güçleriyle suç çeteleri arasında yaşanan ve ağır silahların da kullanıldığı çatışmalarda en az 23 kişi yaşamını yitirmişti.