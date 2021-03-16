“Venezuela’da Bu Yıl En Az 200 Kişi Polis Tarafından Öldürüldü”

Venezuela’daki insan hakları ihlallerini araştırmakla görevli Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları bu yıl polis eliyle en az iki yüz kişinin öldürüldüğünü ayrıca muhaliflerden basın mensuplarına kadar birçok kesime yönelik keyfi gözaltı ve işkence vakalarının yaşandığını açıkladı.
Ülkedeki insan hakları ihlallerine dair BM’e sunulan raporda yargısız infazlardan, halk arasında ‘imha ekibi’ olarak bilinen polis özel harekat kuvvetleri birimi FAES sorumlu tutuluyor. FAES, özellikle ‘barrio’ denilen gecekondu bölgelerindeki suç örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda aşırı şiddet kullanmakla eleştiriliyor.
Adına “Halkı Özgürleştirme Operasyonu (OLP)” adı verilen mahalle baskınlarına ağır silahlarla ve çok sayıda personelle giden güvenlik güçleri ile çete mensupları arasında savaş görüntülerini aratmayan çatışmalar yaşanabiliyor.
Bu yılki en kanlı operasyonlardan biri La Vega adlı gecekondu mahallesinde 7 ila 9 Ocak arasında kesintisiz bir şekilde iki gece üç gün süren çatışmalar oldu. Güvenlik güçleriyle suç çeteleri arasında yaşanan ve ağır silahların da kullanıldığı çatışmalarda en az 23 kişi yaşamını yitirmişti.
İnsan hakları uzmanları OLP denilen bu tür operasyonlarda yargısız infazların yapıldığını, operasyon anında mahalle sakinlerinin yaşamlarının riske atıldığını, yaşam alanlarının terörize edildiğini bildiriyor ve hükümetin suçla mücadelede ‘demir yumruk’ kullanma politikasının ağır insan hakları ihlallerine yol açtığını savunuyor.
BM görevlileri özellikle bu tür operasyonların ardından yetkililer tarafından maktul yakınlarına ölüm belgelerinin teslim edilmediğini, otopsi için yüksek ücret talep edildiğini ve cesetlerin ‘açılmaması talimatıyla bir tabut içinde’ teslim edildiğini belirtiyor.
Venezuela, geçen yıl 11 bin 892 cinayet sayısı ve her 100 bin kişide 45,6 cinayet oranıyla Latin Amerika’nın en tehlikeli ülkesi olarak gösteriliyor. Venezuela Şiddet Gözlemevi adlı sivil toplum örgütü geçen yıl 4 bin 231 kişinin otoriteye direnme gerekçesiyle polis tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’in son yıllarda adı sürekli olarak insan hakları ihlallerine karışan FAES’in lağvedilmesi talebine hükümetten olumsuz yanıt gelmişti.