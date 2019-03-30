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Venezuela’da bugün Maduro destekçileri de yürüyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 06:37 | Son Güncelleme

Başkent Caracas, ülkedeki elektrik kesintilerini protesto eden muhalifler ve emperyalizm karşıtı gösteri ile hükümete destek verecek iktidar partisi PSUV mensuplarının yürüyüşlerine sahne olacak

Venezuela’da bugün hükümet taraftarları da muhalifler gibi sokakta olacak.

Tarihinin en ciddi siyasi krizinin yanında elektrik kesintileri ile de uğraşan Venezuela’da ne hükümet ne de muhalefet sokaktan çekiliyor.

Ülkedeki elektrik kesintilerini protesto etmek için bugün yürüyecek muhaliflere hükümet taraftarları da başkentin farklı noktalarından başlayacakları yürüyüşle cevap verecek.

İktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) ve destekçi STK’ler ile sendikaların katılacağı yürüyüş kent merkezindeki devlet başkanlığı sarayı Miraflores’in yakınındaki Oleary Meydanı’nda sona erecek.

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun liderliğindeki muhalifler de ülkede yaşanan elektrik kesintilerini protesto için başkentin Chacao semtinde yürüyüş yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) Venezuela'daki siyasi kriz

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