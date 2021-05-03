Venezuela'da Çocuk Hapishanesinde Toplu Firar

Pazar günü başkent Caracas'taki ‘Ciudad Caracas’ adlı çocuk cezaevindeki en az 55 çocuk mahkum duvarda bir oyuk açarak firar etti.

Resmi makamlar henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı ancak güvenlik güçlerinin hapishane çevresinde yoğun önlemler aldığı ve çocuk cezaevinin yakınlarındaki gecekondularda arama çalışmaları yaptığı bildiriliyor.

Una Ventana a la Libertad (Özgürlüğe Bir Pencere) adlı tutuklu ve hükümlü haklarını savunan sivil toplum örgütünün başkanı Carlos Nieto, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada olayın Pazar öğleden sonra saat 5 civarında gerçekleştiğini ve yaşları 14 ila 17 arasında değişen 55 çocuğun kaçtıktan sonra cezaevi çevresindeki gecekondu mahallelerinde saklandığının tahmin edildiğini söyledi.

Venezuela’da zaman zaman firar olaylarının ve isyanların yaşandığını ancak çocuk cezaevlerinden kaçış vakalarına sık rastlanmadığını söyleyen Nieto, çocukların olası kaçma nedenlerine dair “Venezuela’da cezaevleri kapasitesinin çok üzerinde. Aynı yatakta birden fazla kişi yatmak zorunda kalıyor ve daha zayıf olan yataksız bile kalabiliyor. Ayrıca cezaevlerinde verilen yemek miktarı da yetersiz ve çocuklar kötü muameleye maruz kalıyor” dedi.