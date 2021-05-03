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Venezuela'da Çocuk Hapishanesinde Toplu Firar

03.05.2021 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi makamlar henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı ancak güvenlik güçlerinin hapishane çevresinde yoğun önlemler aldığı ve çocuk cezaevinin yakınlarındaki gecekondularda arama çalışmaları yaptığı bildiriliyor

Venezuela'da Çocuk Hapishanesinde Toplu Firar

Pazar günü başkent Caracas'taki ‘Ciudad Caracas’ adlı çocuk cezaevindeki en az 55 çocuk mahkum duvarda bir oyuk açarak firar etti.

Resmi makamlar henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı ancak güvenlik güçlerinin hapishane çevresinde yoğun önlemler aldığı ve çocuk cezaevinin yakınlarındaki gecekondularda arama çalışmaları yaptığı bildiriliyor.

Una Ventana a la Libertad (Özgürlüğe Bir Pencere) adlı tutuklu ve hükümlü haklarını savunan sivil toplum örgütünün başkanı Carlos Nieto, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada olayın Pazar öğleden sonra saat 5 civarında gerçekleştiğini ve yaşları 14 ila 17 arasında değişen 55 çocuğun kaçtıktan sonra cezaevi çevresindeki gecekondu mahallelerinde saklandığının tahmin edildiğini söyledi.

Venezuela’da zaman zaman firar olaylarının ve isyanların yaşandığını ancak çocuk cezaevlerinden kaçış vakalarına sık rastlanmadığını söyleyen Nieto, çocukların olası kaçma nedenlerine dair “Venezuela’da cezaevleri kapasitesinin çok üzerinde. Aynı yatakta birden fazla kişi yatmak zorunda kalıyor ve daha zayıf olan yataksız bile kalabiliyor. Ayrıca cezaevlerinde verilen yemek miktarı da yetersiz ve çocuklar kötü muameleye maruz kalıyor” dedi.

Cezaevi çevresindeki bazı gecekonduların kontrolunun suç örgütlerinde olduğuna dikkat çeken Nieto, güvenlik güçlerinden kaçan bu çocukların uyuşturucu ve silah ticaretinden gasp ve adam kaçırmaya kadar birçok yasadışı iş yapan bu çetelere ulaşarak onların korumasını isteyebileceklerini belirtiyor.

Son 7 yılda ekonomisi yüzde 70’in üzerinde küçülen ve ülkedeki sosyo-ekonomik koşullardan dolayı dünyada Suriye’den sonra en fazla göç veren ülke olan Venezuela, aynı zamanda global suç ve şiddet endekslerinde de ilk sıralarda yer alıyor.

Her üç kişiden birinin yetersiz beslenme ve açlık sorunu yaşadığı Venezuela’da, suç örgütleri başta ‘barrio’ denilen yoksul gecekondularda yaşayan çocuklar ve gençler için paraya ve güce ulaşmanın en erişilebilir yollarından biri ve uzmanlar ülkedeki sosyo-ekonomik koşulların çocukların suça ve şiddete eğilimini artırdığını belirtiyor.

Venezuela’da cezaevlerindeki toplam çocuk sayısı hakkında resmi rakamlar açıklanmıyor ancak Una Ventana a la Libertad’ın verilerine göre ülkede yaklaşık 5 bin civarında çocuk tutuklu bulunuyor.

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