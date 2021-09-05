Venezuela’da Çocuk İşçi Sorunu

Venezuela’da krizin en çok etkilediği kesimlerden biri de sayıları 8 milyonu bulan çocuklar. UNICEF raporlarına göre her 4 çocuktan birinin eğitime erişimi olmadığı ülkedeki sorunlardan biri de çocuk işçiliği.

Venezuela’da ekonomik krizin yol açtığı sorunlardan biri de çocuk işçi sayısında yaşanan artış. Halkın yüzde 76’sının ayda 150 dolardan az kazandığı ülkede dar gelirli birçok ailenin çocuğu çalışmak zorunda kalıyor.

Manuel Medina, “Ekonomik kriz bizi çok etkiledi. Annem işsiz, kız kardeşim de çok küçük. Evde yiyecek bir şeyimiz yok ben de mecbur sokakta çalışıyorum. Her gün sabah 8’de buraya gelip akşama kadar kırmızı ışıkta duran araçların camlarını temizleyerek biraz para kazanıyorum.Kazandığım paranın hemen hepsini yiyecek almak için kullanıyoruz. Kıyafet, ayakkabı gibi ihtiyaçlarımız olsa da karnımızı doyuramadığımız için diğer ihtiyaçlara bir türlü sıra gelmiyor. Ülke ekonomisi çok kötü ve çalışmak zorunda kalıyoruz” sözleriyle durumu özetliyor.

Çocuk işçi sayısıyla ilgili resmi verilerin açıklanmadığı ülkede, sivil toplum örgütlerinin yaptığı araştırmalar 14 yaş altı her yüz çocuktan 12’sinin çalıştığını ortaya koyuyor.

Çocuk Hakları İçin Koalisyon Genel Sekreteri Carla Serrano, “Venezuela’da çocuk haklarını koruyan yasalara göre 14 yaşından küçüklerin çalıştırılması ancak özel izinlerle mümkün olsa da bugün bu yasaların pratikte bir karşılığı maalesef yok. 2015’ten bu yana ağırlaşan krizle birlikte çocukların eğitime, sağlığa ve gıdaya erişimi daha da zorlaştı. Bugün onbinlerce çocuk yok pahasına çalışmak zorunda kalıyor. Örneğin bir paket makarna karşılığı günde 12-13 saat çalışan çocuklar olduğunu biliyoruz. Bu çocuklar için evde buzdolabının tam takır olması, elektriğin, suyun, internetin olmaması, toplu ulaşımdan yararlanamamak, günde bir ya da iki öğün yiyebilmek, şiddet, suç gibi durumlar gündelik yaşamın bir parçası. Yapısal şiddet koşullarında büyüyen bu çocuklar, yasal ya da yasadışı şekilde bir şekilde hayatta kalmanın bir yolunu bulmak zorunda kalıyor. Ayrıca birçok çocuk da okulu bırakıyor. Petrol zengini bir ülkede çocuklarımızın yaşadığı bu durum tek kelimeyle korkunç” diyor.

Son 3 yılda halkın alım gücünün yüzde 87 azaldığı Venezuela’da, aile bütçesine katkıda bulunmak için çalışmaya başlayan çocuk sayısının salgın döneminde yüzde 20 arttığı kaydediliyor.

Joe Gabriel,“13 yaşındayım ve en sevdiğim şey futbol oynamak. Pandemiden dolayı okullar olmayınca 3 ay önce halk pazarında çalışmaya başladım. Her gün saat sabah 6.30’da gelip, tezgahtakileri satıncaya kadar bekliyor ve öğleden sonra da evime geri dönüyorum. Mahallemdeki birçok arkadaşım da çalışıyor.Buradan kazandığım parayla anneme destek oluyorum. Okullar açıldığında hem okuyup hem çalışacağım” diyerek ülkede çalışmak zorunda olmak çocukların bir yerde içinde bulundukları durumu anlatıyor.

Her üç çocuktan birinin günde iki ya da daha az öğün beslenebildiği ülkede, çocukları çalışmaya zorlayan koşullar ortadan kalkmadıkça, çocuk işçiliği sorunu da devam edeceğe benziyor.

