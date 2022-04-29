Venezuela’da Çocuklar Suç Örgütlerinin Hedefinde

CARACAS - Çocuk haklarını savunan sivil toplum kuruluşu Cecodap’ın yayınladığı bir rapor, Latin Amerika’nın en tehlikeli ülkeleri arasında saylan Venezuela’da, suç örgütlerinin çocuklara yöneldiğini ortaya çıkardı.

Rapor, Venezuela’da krizin en ağır yaşandığı bölgelerden olan gecekondularda gıdaya erişim sorunu, aile içi şiddet, okulların terk edilmesi ve devletin otorite boşluğu gibi sosyoekonomik problemlerin, çocukları daha da savunmasız hale getirdiğini kaydetti.

Raporun baş araştırmacısı Edgar Lopez gecekondularda bazı mahallelerin tamamen bu çetelerin kontrolu altında olduğuna ve bazılarının 100 kişiden fazla silahlı üyesi bulunduğuna dikkat çekti.

VOA Türkçe’ye konuşan Lopez “Bu çeteler gecekondulardaki çocuklara dolar karşılığında önce polis tarafından aranan suçluların market alışverişini yapmak gibi ayak işleri yaptırarak işe başlatılıyor. Çocukların çeteye ve liderlere sadakatini göstermesi durumunda rütbesi ve kazandığı para da artıyor ve sırasıyla erketelik, torbacılık ve en son da çete üyesi yapılıyor. Çete üyeliğine kabul edilen çocuklara silah veriliyor” dedi.

Bu çocuklar çete üyesi olduktan sonra adam kaçırma, hırsızlık, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, şantaj ve çetenin kontrol ettiği bölgelerde çete yasalarını uygulamak gibi farklı işlerde görevlendiriliyor.

Lopez, çetelerin çocuklara haftalık 2 dolarla 150 dolar arasında ödeme yaptığını; önerilen paranın çoğu zaman çocukların anne babasının gelirinden çok daha yüksek olmasının çetelerin cazibesini arttırdığını söyledi.

Çetelerin kontrolunda olan mahallelerde, güvenlikten komşular arası sorunlara kadar tüm sorunları çetelerin çözdüğünü, bu grupların mahallelilere yılbaşında televizyon, buzdolabı gibi hediyeler bile alabildiğini anlatan Lopez, birçok yoksul çocuğun kurtuluşu çeteye katılmada gördüğünü kaydetti.

Araştırmada Ernesto adlı annesiyle birlikte bir gecekonduda zor koşullarda yaşayan bir çocuğun “Beni en çok üzen durum, annemin her gün bize hükümetin verdiği Çin fasulyesini pişirirken ağladığını görüp, bir şey yapamamaktı. Bir gün çete üyeleri geldiler ve bana eğer onlara yardım edersem bize destek sağlayacaklarını söylediler. Ben de hiç düşünmeden kabul ettim” dediğini anlatan Lopez, Venezuela’da sosyoekonomik sorunlar devam ettikçe çocukların da tehdit altında olmaya devam edeceğini belirtti.

Cecodap yetkilileri de, “Bundan 1,5 yıl önce başkent Caracas’ın La Vega adlı yüksek rakımlı gecekondu semtinin yeşil alanlarında hiç alışılmadık bir biçimde sığır sürüleri ve onları güden kovboy şapkalı ve ağır silahlı kişiler görülmeye başlandı. Bu sürüleri güdenlerin Caracas’ın en ünlü çetesi Koki üyeleri olduğu ve sığırların semt sakinlerini tanımak, oradaki ihtiyaç sahiplerini ve işe alınabilecek kişileri tespit etmek için bir bahane olduğunu öğrendiğimizde, çetelerin La Vega’yı da kontrol altına almak için çocuklara yöneldiğini anlamıştık” sözleriyle durumu özetliyor.

Cecodap’ın yaptığı araştırma Venezuela’da bugün birçok çocuğun çeteler tarafından adeta köleleştirildiğine; bu nedenle çocuk haklarını korumakla yükümlü devletin kapsamlı politikaları acilen hayata geçirmesi gerektiğine vurgu yapıyor.

