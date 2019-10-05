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Venezuela'da Çocuklarını Okula Gönderemeyenlerin Sayısı Artıyor

05.10.2019 20:33 | Son Güncelleme

Venezuela’da yaşanan sorunlardan biri de ilk ve orta öğretimde yaşanıyor. Geçen haftalarda yayınlanan UNICEF raporlarına göre Venezuela’da en az 1 milyon öğrenci, okulu sosyoekonomik nedenlerden dolayı bırakmış durumda

Venezuela'da Çocuklarını Okula Gönderemeyenlerin Sayısı Artıyor

Son yıllarda adı sürekli olarak krizlerle anılan Latin Amerika ülkesi Venezuela’da yaşanan sorunlardan biri de ilk ve orta öğretimde yaşanıyor. Geçen haftalarda yayınlanan UNICEF raporlarına göre Venezuela’da en az 1 milyon öğrenci, okulu sosyoekonomik nedenlerden dolayı bırakmış durumda.

Asgari ücretin 2 dolar olduğu 30 milyonluk bir nüfus Venezuela. Ülkede 8 milyon öğrenci zor koşullarda eğitim görüyor. Ekonomik kriz, (Venezuela’nın kalbi denilecek!) eğitim sektörünü de vurmuş durumda.

Okul demek en basitinden kitap defter kalem demek. Ama Venezuelalılar artan hayat pahalılığı yüzünden çocuklarının eğitim masraflarını karşılayamaz duruma gelmiş. 8 milyon öğrenci ülke genelinde bulunan 25 bin okula gidiyor. Ve çoğunun da imkânları kısıtlı.

Andreina da çocuğunu okutmak için sıkıntı çeken velilerden. Çocuğunu babasının yardımıyla okutuyor: “Andry ve Ariadna adında 2 çocuğum var ve yalnız bir anneyim. Evimde sabun yapıp satarak geçimimi sağlıyorum. Ayda yaklaşık üç asgari ücret olan 120 bin bolivar kazanıyorum. Kızım Ariadna, bir devlet okulunda 5. sınıfa başlıyor ve yalnızca ayakkabı ve çantasına 500 bin bolivar (yani 12 asgari ücreti) ödedim. Pantolon, eşofman altı, okul tişörtü, kırtasiye ihtiyaçlarını da hesaplarsak en az 1 milyon bolivara daha ihtiyacım var, kızımın okul ihtiyaçlarını parça parça tamamlamaya çalışıyorum."

Asgari ücret 2 dolar, bir öğrencinin okula başlama masrafıysa en az 50 doları buluyor. Başta okulların var olan durumu yetersiz. Bazılarında su ve elektrik yok. Okullarda ücretsiz verilen yemekler de ekonomik krizin kurbanı. Birçok aile yemek olmayınca çocuklarını okula da yollayamıyor. Bir de buna ulaşım sorunu eklenince eğitim çoğu yerde yapılamaz (aslında sorunlu daha doğru olurdu) hale gelmiş. Devletin ailelere verdiği eğitim desteği ise sadece 3 dolar.

Çocuk hakları savunucusu Fernando Pereira en büyük sorunlardan birinin öğretmen eksikliğinden kaynaklandığı görüşünde.

Çocuk Hakları Derneği kurucu üyesi Fernando Pereira, "Öğretmenlerin önemli bir kesiminin ülkeyi terk etmesinden ya da başka iş yapmalarından dolayı öğretmen açığı yaşanıyor. Hükümetin, açığı kapatmak için lise ve üniversite mezunlarına 40 saatlik bir kurs verip onları devlet okullarına öğretmen olarak ataması eğitimin kalitesini düşürüyor” diye konuşuyor.

Ülkede kalan kaliteli öğretmen sayısı iyice azalmış. Düşünün 20 yıllık bir öğretmenin maaşı 6 dolara denk geliyor. Başka bir deyişle iki kilo peynir ya da iki karton yumurtaya eşit.

Öğretmenine yeterli maaşı veremeyen Venezuela Hükümeti okullara da para ayıramıyor. Devlet okulunda öğretmenlik yapan Marcia Gonzalez, VOA Türkçe'ye, “Okulumuzun bakıma, boyaya ihtiyacı var. Örneğin çatı su sızdırıyor, tuvaletler arızalı, sınıflardaki masa ve sandalyelerin tamir edilmeye ihtiyacı var ancak kaynak sıkıntısından dolayı bunlar yapılamıyor. Bazı ihtiyaçlarımızı ebeveynlerden istiyoruz, örneğin kullanılmış kağıtları okula getirmelerini istiyor ve bunları resmi belgeler için kullanıyoruz” diye konuşuyor.

Orta sınıf bir semtte hizmet veren özel bir okulun müdürü Omaira Rodriguez özel okulların da krizden etkilendiğini, örneğin geçen yıl, okuldaki bazı öğretmenlerin başka ülkelere göç ettiğini ve velilerin okul taksitlerini yatırmakta zorlandığını ifade ediyor:

“Geçen yılı 400 öğrenci ile kapattık ancak bu yıl dersler başlamasına rağmen birçok veli henüz çocuklarının kayıtlarını yapamadığı için bu sayının oldukça altındayız.

Bu hafta dersler başlamasına ve 180 öğrenci beklememize rağmen okula sadece 45 öğrenci geldi. Bunun nedeni ailelerin kayıt parası, kitap, defter, kalem, üniforma gibi ihtiyaçlarını henüz giderememeleri.”

Ağır kriz ortamında büyüyen çocukların bazı psikolojik, düşünsel ve insani ihtiyaçlarının karşılandığı yerler olan okullara gitmeleri, Venezuela’da eğitime erişimin önemini biraz daha arttırsa da bugün on binlerce çocuk sosyoekonomik nedenlerden dolayı bu ihtiyacını karşılayamıyor.

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