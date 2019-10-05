Venezuela'da Çocuklarını Okula Gönderemeyenlerin Sayısı Artıyor

Son yıllarda adı sürekli olarak krizlerle anılan Latin Amerika ülkesi Venezuela’da yaşanan sorunlardan biri de ilk ve orta öğretimde yaşanıyor. Geçen haftalarda yayınlanan UNICEF raporlarına göre Venezuela’da en az 1 milyon öğrenci, okulu sosyoekonomik nedenlerden dolayı bırakmış durumda.

Asgari ücretin 2 dolar olduğu 30 milyonluk bir nüfus Venezuela. Ülkede 8 milyon öğrenci zor koşullarda eğitim görüyor. Ekonomik kriz, (Venezuela’nın kalbi denilecek!) eğitim sektörünü de vurmuş durumda.

Okul demek en basitinden kitap defter kalem demek. Ama Venezuelalılar artan hayat pahalılığı yüzünden çocuklarının eğitim masraflarını karşılayamaz duruma gelmiş. 8 milyon öğrenci ülke genelinde bulunan 25 bin okula gidiyor. Ve çoğunun da imkânları kısıtlı.

Andreina da çocuğunu okutmak için sıkıntı çeken velilerden. Çocuğunu babasının yardımıyla okutuyor: “Andry ve Ariadna adında 2 çocuğum var ve yalnız bir anneyim. Evimde sabun yapıp satarak geçimimi sağlıyorum. Ayda yaklaşık üç asgari ücret olan 120 bin bolivar kazanıyorum. Kızım Ariadna, bir devlet okulunda 5. sınıfa başlıyor ve yalnızca ayakkabı ve çantasına 500 bin bolivar (yani 12 asgari ücreti) ödedim. Pantolon, eşofman altı, okul tişörtü, kırtasiye ihtiyaçlarını da hesaplarsak en az 1 milyon bolivara daha ihtiyacım var, kızımın okul ihtiyaçlarını parça parça tamamlamaya çalışıyorum."