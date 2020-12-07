Venezuela’da Çoğunluk Sandık Başına Gitmedi

Pazar günü milletvekili seçimleri yapılan Venezuela’da seçmenlerin yüzde 69’u sandık başına gitmedi. Son yılların en düşük katılımının yaşandığı ülkede, toplam 20 milyon 733 bin 941 seçmenden yaklaşık 14 milyonu oy kullanmadı.

Juan Guaido’nun başını çektiği ana muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi’nin iktidar tarafından atanması üzerine seçimleri boykot etme kararı almıştı. Ana muhalefet, seçim sürecinin adil, özgür ve güvenilir olmadığını, ayrıca iktidarın muhalif partilere kayyum atamasının anti-demokratik ve halkı aldatmaya yönelik bir uygulama olduğunu belirterek seçmenlere sandık başına gitmemeleri çağrısında bulunmuştu.

Bir önceki milletvekili seçimlerine yüzde 74,25 katılım sağlanmış ve seçimlerde iktidar partisi Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) 5,6 milyon oyda kalırken, muhalefet 7,7 milyon oy alarak 16 yıl sonra meclisteki çoğunluğu ele geçirmişti.

Beş yıl sonra yeniden yapılan ve oyların yüzde 82’sinin sayıldığı Venezuela’da, PSUV’nin 3 milyon 558 bin 320 oyla, bir önceki meclis seçimlerine göre yaklaşık 2 milyon oy kaybı yaşaması dikkat çekti. Bu oy kaybının, halkın yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasi krizlerden dolayı Maduro hükümetinden duyduğu hoşnutsuzluğun, ayrıca Venezuelalılar’ın siyasete ve siyasilere yönelik yaşadığı güven kaybının neden olduğu ifade ediliyor.