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Venezuela’da Çoğunluk Sandık Başına Gitmedi

07.12.2020 17:36 | Son Güncelleme:
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Venezuela’da Çoğunluk Sandık Başına Gitmedi

Pazar günü milletvekili seçimleri yapılan Venezuela’da seçmenlerin yüzde 69’u sandık başına gitmedi. Son yılların en düşük katılımının yaşandığı ülkede, 20 milyon seçmenden 14 milyonu oy kullanmadı

Pazar günü milletvekili seçimleri yapılan Venezuela’da seçmenlerin yüzde 69’u sandık başına gitmedi. Son yılların en düşük katılımının yaşandığı ülkede, toplam 20 milyon 733 bin 941 seçmenden yaklaşık 14 milyonu oy kullanmadı.

Juan Guaido’nun başını çektiği ana muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi’nin iktidar tarafından atanması üzerine seçimleri boykot etme kararı almıştı. Ana muhalefet, seçim sürecinin adil, özgür ve güvenilir olmadığını, ayrıca iktidarın muhalif partilere kayyum atamasının anti-demokratik ve halkı aldatmaya yönelik bir uygulama olduğunu belirterek seçmenlere sandık başına gitmemeleri çağrısında bulunmuştu.

Bir önceki milletvekili seçimlerine yüzde 74,25 katılım sağlanmış ve seçimlerde iktidar partisi Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) 5,6 milyon oyda kalırken, muhalefet 7,7 milyon oy alarak 16 yıl sonra meclisteki çoğunluğu ele geçirmişti.

Beş yıl sonra yeniden yapılan ve oyların yüzde 82’sinin sayıldığı Venezuela’da, PSUV’nin 3 milyon 558 bin 320 oyla, bir önceki meclis seçimlerine göre yaklaşık 2 milyon oy kaybı yaşaması dikkat çekti. Bu oy kaybının, halkın yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasi krizlerden dolayı Maduro hükümetinden duyduğu hoşnutsuzluğun, ayrıca Venezuelalılar’ın siyasete ve siyasilere yönelik yaşadığı güven kaybının neden olduğu ifade ediliyor.

Venezuela’da Haziran ayında Ulusal Seçim Konseyi’nin atanmasıyla başlayan siyasi gerilimin, seçmenlerin yüzde 69’unun katılmadığı bir seçim sonucunda kurulacak Ulusal Meclis’in meşruluğu tartışmaları ile devam etmesi bekleniyor.

Seçim sonuçlarının siyasi açıdan bir önemi de iktidar partisinin tüm seçmen oylarının yüzde 18’ine tekabül eden oy oranıyla tarihinin en düşük oy seviyesini görmesi.

Muhalefet referanduma çağırıyor

Muhalefet 12 Aralık’ta sonuçlanacak çok sorulu bir referandum yapıyor. Referandumda Venezuelalılar’a “İktidardaki Nicolas Maduro’nun istifasını ve yeni bir meclis ile cumhurbaşkanlığı seçimi talep edip-etmediği; 6 Aralık seçimlerini meşru görüp-görmediği ve uluslararası toplumdan yeni seçilecek meclisi tanınmasını isteyip-istemediği; Venezuela’da demokrasinin yeniden inşası ve insani krize yanıt vermek için uluslararası destek ve işbirliği talebini onaylayıp-onaylamadığı” soruluyor.

İki aşamadan oluşan referandumun ilk aşaması 12 Aralık tarihine kadar dijital ortamda yapılacak ve oylamaya yurtdışındaki Venezuelalılar da katılabilecek. İkinci aşama ise sadece Venezuela’da, seçmenlerin doğrudan oyuyla gerçekleştirilecek. 18 yaşından gün almış ve nüfus cüzdanına sahip olan Venezuela vatandaşları, ülke genelinde kurulacak 7 bin 79 sandığa giderek halkoylamasına katılabilecek.

Guaido seçim sonrası yaptığı açıklamada “2015’te seçilen meclis görevine devam edecek. Halk sandık başına gitmeyerek, bu meclisi tanımayacağını gösterdi” dedi.

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