Venezuela'da darbe girişimi

MADRİD (AA) - İspanya Eğitim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Isabel Celaa, Venezuela'daki darbe girişimiyle ilgili olarak "Venezuela'da çözüm barışçıl yollardan gelmeli. Hiçbir askeri darbeyi desteklemiyoruz." dedi.

Celaa, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, Venezuela'daki darbe girişimiyle ilgili soruları da yanıtladı.

"Umarım ki Venezuela'da kan dökülmez." diyen İspanya Hükümet Sözcüsü, muhalif lider Juan Guaido'nun darbe girişimine destek veren ne kadar asker olduğuna ilişkin herhangi bir bilgisi olmadığını söyledi.

İspanya hükümetinin, Juan Guaido'nun kendi kendine ilan ettiği geçici devlet başkanlığını tanıdığını hatırlatan Celaa, "Guaido'ya arka çıkmanın demokratik bir karar ve iyi bir fikir olduğunu düşünüyoruz. Bizim için Guaido, Venezuela'da geçişi sağlayacak meşru bir temsilci." dedi.

Celaa, "Guaido, geçici devlet başkanı olduktan sonra Venezuela'da iyileşen ne oldu?" sorusuna ise "Guaido, alternatifi temsil ediyor ve bu, siyasi, sosyal ve insani olarak yeterli." cevabını verdi.