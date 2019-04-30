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Venezuela'da darbe girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 15:30 | Son Güncelleme

İspanya Eğitim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Isabel Celaa: - "Venezuela'da çözüm barışçıl yollardan gelmeli. Hiçbir askeri darbeyi desteklemiyoruz" - "Guaido'ya arka çıkmanın demokratik bir karar ve iyi bir fikir olduğunu düşünüyoruz"

MADRİD (AA) - İspanya Eğitim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Isabel Celaa, Venezuela'daki darbe girişimiyle ilgili olarak "Venezuela'da çözüm barışçıl yollardan gelmeli. Hiçbir askeri darbeyi desteklemiyoruz." dedi.

Celaa, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, Venezuela'daki darbe girişimiyle ilgili soruları da yanıtladı.

"Umarım ki Venezuela'da kan dökülmez." diyen İspanya Hükümet Sözcüsü, muhalif lider Juan Guaido'nun darbe girişimine destek veren ne kadar asker olduğuna ilişkin herhangi bir bilgisi olmadığını söyledi.

İspanya hükümetinin, Juan Guaido'nun kendi kendine ilan ettiği geçici devlet başkanlığını tanıdığını hatırlatan Celaa, "Guaido'ya arka çıkmanın demokratik bir karar ve iyi bir fikir olduğunu düşünüyoruz. Bizim için Guaido, Venezuela'da geçişi sağlayacak meşru bir temsilci." dedi.

Celaa, "Guaido, geçici devlet başkanı olduktan sonra Venezuela'da iyileşen ne oldu?" sorusuna ise "Guaido, alternatifi temsil ediyor ve bu, siyasi, sosyal ve insani olarak yeterli." cevabını verdi.

-Venezuela'daki gelişmeler

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, sabah saatlerinde başkent Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında bir grup askerle darbe girişimi başlattı.

Guaido, Twitter'dan paylaştığı videoda halka ve askere sokağa çıkma çağrısı yaptı. Üç dakikalık videoda, bir zırhlı aracın önünde, bir grup askeri ve ev hapsindeki muhalif aktivist Leopoldo Lopez'i yanına alan Guaido, askerleri, anayasayı korumak üzere meydanlara davet etti.

Guaido, görüntülerde "Ülkeyi demokratik olarak yeniden ayağa kaldırmak için sizleri harekete geçmeye çağırıyorum. Artık zamanı geldi." ifadelerine yer verdi.

Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtildi.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasını yapmıştı.

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