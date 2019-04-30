Venezuela’da darbeci askerler mavi kurdele takıyor

Sıcak saatlerin yaşandığı Venezuela’da Juan Guaido’ya destek veren askerler kendilerini Maduro rejimine bağlı birliklerden ayırmak için kollarına "mavi kurdeleler" takıyor.

Kendisini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’nun başlattığı "Özgürlük Opreasyonu" adı darbeyi destekleyen askerler La Carlota hava üssünde bir araya geldi. Tutuklu bulunan Leopoldo Lopez’i serbest bırakan ve Juan Gaudio’ya katılan La Carlota hava üssünden bazı darbeci askerler, "Özgürlük Operasyonu" adı verilen darbenin son aşamasına katıldı. Guaido destekçisi askerler, kendilerini Maduro rejimine bağlı birliklerden ayırmak için kollarına "mavi kurdele” takıyor.

Sabah saatlerinde sosyal medya üzerinden açıklama yapan Guaido, "Özgürlük Operasyonunun" son aşamasının silahlı kuvvetlerin ana birimleri ile birlikte başladığını duyurarak, halka destek çağrısında bulunmuştu.

