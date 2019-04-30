HABER

Venezuela’da darbeci askerler mavi kurdele takıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 17:01 | Son Güncelleme

Sıcak saatlerin yaşandığı Venezuela’da Juan Guaido’ya destek veren askerler kendilerini Maduro rejimine bağlı birliklerden ayırmak için kollarına "mavi kurdeleler" takıyor.Kendisini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’nun başlattığı "Özgürlük Opreasyonu" adı darbeyi destekleyen askerler La Carlota hava üssünde bir araya geldi.

Sıcak saatlerin yaşandığı Venezuela’da Juan Guaido’ya destek veren askerler kendilerini Maduro rejimine bağlı birliklerden ayırmak için kollarına "mavi kurdeleler" takıyor.
Kendisini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’nun başlattığı "Özgürlük Opreasyonu" adı darbeyi destekleyen askerler La Carlota hava üssünde bir araya geldi. Tutuklu bulunan Leopoldo Lopez’i serbest bırakan ve Juan Gaudio’ya katılan La Carlota hava üssünden bazı darbeci askerler, "Özgürlük Operasyonu" adı verilen darbenin son aşamasına katıldı. Guaido destekçisi askerler, kendilerini Maduro rejimine bağlı birliklerden ayırmak için kollarına "mavi kurdele” takıyor.
Sabah saatlerinde sosyal medya üzerinden açıklama yapan Guaido, "Özgürlük Operasyonunun" son aşamasının silahlı kuvvetlerin ana birimleri ile birlikte başladığını duyurarak, halka destek çağrısında bulunmuştu.

Küçük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü Küçük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü
İzmir'de futbol ekonomisi konuşulduİzmir'de futbol ekonomisi konuşuldu
TEM'de zincirleme kaza; çıkarılmayı bekleyen yaralıya serum bağlandıTEM'de zincirleme kaza; çıkarılmayı bekleyen yaralıya serum bağlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akşener: Soykırım iddiaları iftiradır! İktidarı destekliyoruz

Akşener: Soykırım iddiaları iftiradır! İktidarı destekliyoruz

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

İşte yıl sonu enflasyon tahmini!

İşte yıl sonu enflasyon tahmini!

Dilber Ay hayatını kaybetti! Herkes ardından bunu söyledi

Dilber Ay hayatını kaybetti! Herkes ardından bunu söyledi

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Kuşadası'na yaz erken geldi

Kuşadası'na yaz erken geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de trafiği kilitleyen kaza: Yaralılar var

TEM'de trafiği kilitleyen kaza: Yaralılar var

Hamilelik bile onu durdurmadı! Tam 43 kez...

Hamilelik bile onu durdurmadı! Tam 43 kez...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

Manisa Lalesi'ni koparana 60 bin lira ceza!

Bu çiçeği koparan 60 bin lira ceza ödüyor

'Peygamberler diyarı'nda kano şov

Burası Diyarbakır! Eğer birinci olursa...

İlkokulda korku dolu anlar! Ekipler duyar duymaz harekete geçti

İlkokulda korku dolu anlar! Ekipler duyar duymaz harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.