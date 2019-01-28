Venezuela’da Dengeler Değişir mi?

Venezuela’da muhalaefet Kongre Başkanı Juan Guaido’nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesi ve ardından yemin etmesiyle Devlet Başkanı Nicolas Maduro üzerindeki baskıyı arttırmaya çalışıyor.

Guaido, Amerika’dan ve birçok Latin Amerika ülkesinden destek aldı. Ancak 35 yaşındaki Guaido’nun kritik devlet kurumlarında kontrolü nasıl sağlayacağı net değil. Venezuela ordusu da Guaido’ya sırtını dönmüş durumda.

Bogota’daki Rosario Üniversitesi’nden siyaset bilimi profesörü Ronal Rodriguez, Guaido’nun uluslararası alanda tanınmasına rağmen devletin gerçek gücünün hala Maduro’nun elinde olduğuna dikkat çekiyor.

Rodriguez, yabancı ülkelerin destek verdiği Guaido’nun ülke dışından gıda ve ilaç almak için kaynak bulabileceğini ancak limanların Maduro’nun yandaşları tarafından kontrol edildiğini kaydetti.

Guaido, Çarşamba günü Kongre’nin gözetiminde insani yardımın dağıtılacağını söylemiş ve muhalefetin yabancı yardımın ülkeye girişine izin verilmesi için Şubat ayının ilk haftasında gösteri planlandığını kaydetmişti.