Venezuela'da Dev Gösteriler

Venezuela’da, kendisini geçici cumhurbaşkanı ilan eden muhalefet lideri Juan Guaido’yu destekleyen binlerce Venezuelalı, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun istifa etmesi ve en kısa sürede adil ve şeffaf seçim yapması yönünde baskı oluşturmak amaçlı bir protesto gösterisi düzenledi.

Geçen yıl Mayıs ayındaki tartışmalı seçimleri kazanmasının ardından Nicolas Maduro 10 Ocak’ta yeni dönemine başlamıştı. Bunu izleyen protestoların hemen ardından kendini devlet başkanı ilan eden muhalefet lideri ve parlamento başkanı Juan Guaido hemen ABD ve bazı Latin Amerika ülkelerince tanınmış, Avrupa Birliği de Maduro’ya 8 gün içinde yeniden seçim yapılması için süre vermişti.

Ordunun desteğini elinde tutan Maduro, Rusya ve Çin ve Türkiye’den de destek görüyor.

Üst düzey generalden Guaido'ya destek

Juan Guaido komutanlara, eğer kendisini desteklerlerse daha önce işledikleri suçları affetme sözü verdi. Ancak VOA Latin Amerika bölümünün Venezuela'dan bildirdiği habere göre, şu ana kadar yalnızca Hava Kuvvetleri’nden bir üst düzey general, Francisco Yanez, Guaido’ya destek verdiğini açıkladı. Yanez sosyal medyada yer alan video mesajında Venezuela ordusunun yüzde 90’ının “diktatörle değil, Venezuela halkıyla birlikte olduğunu” söyledi.