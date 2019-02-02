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Venezuela'da Dev Gösteriler

02.02.2019 23:33 | Son Güncelleme

Venezuela’da, muhalefet lideri Juan Guaido’yu destekleyen binlerce Venezuelalı, adil ve şeffaf seçimler için sokaklara döküldü. Büyük kentlerde Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu da destekleyen paralel gösteriler yapıldı. Öte yandan Maduro parlamento seçimlerine yeşil ışık yaktı

Venezuela'da Dev Gösteriler

Venezuela’da, kendisini geçici cumhurbaşkanı ilan eden muhalefet lideri Juan Guaido’yu destekleyen binlerce Venezuelalı, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun istifa etmesi ve en kısa sürede adil ve şeffaf seçim yapması yönünde baskı oluşturmak amaçlı bir protesto gösterisi düzenledi.

Geçen yıl Mayıs ayındaki tartışmalı seçimleri kazanmasının ardından Nicolas Maduro 10 Ocak’ta yeni dönemine başlamıştı. Bunu izleyen protestoların hemen ardından kendini devlet başkanı ilan eden muhalefet lideri ve parlamento başkanı Juan Guaido hemen ABD ve bazı Latin Amerika ülkelerince tanınmış, Avrupa Birliği de Maduro’ya 8 gün içinde yeniden seçim yapılması için süre vermişti.

Ordunun desteğini elinde tutan Maduro, Rusya ve Çin ve Türkiye’den de destek görüyor.

Üst düzey generalden Guaido'ya destek

Juan Guaido komutanlara, eğer kendisini desteklerlerse daha önce işledikleri suçları affetme sözü verdi. Ancak VOA Latin Amerika bölümünün Venezuela'dan bildirdiği habere göre, şu ana kadar yalnızca Hava Kuvvetleri’nden bir üst düzey general, Francisco Yanez, Guaido’ya destek verdiğini açıkladı. Yanez sosyal medyada yer alan video mesajında Venezuela ordusunun yüzde 90’ının “diktatörle değil, Venezuela halkıyla birlikte olduğunu” söyledi.

Venezuela ordusunda şimdiye kadar Maduro’ya karşı yalnızca küçük çaplı isyan olayları yaşandı.

Bugünkü protestolar, başkent Caracas ve ülkenin diğer büyük kentleri Maracaibo, Valencia ve Puerto Ordaz'da binlerce kişinin katılımıyla devam ediyor. Juan Guaido sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, küresel desteğe sahip olduğunu ve ülkeye insani yardım girmesi için gerekli ortamın hazırlandığını belirtti. Guaido yardımın Brezilya sınırından ve ülkenin Karayip denizine açılan kıyılarından yapılacağını belirtti ve Nicolas Maduro’dan yardımı durdurmamasını istedi.

​Maduro’dan parlamento seçimlerine yeşil ışık

Büyük kentlerde Guaido’yu destekleyen protestolara paralel olarak kendini destekleyenlerin başkent Caracas’ta düzenlediği gösteride konuşan Devlet Başkanı Maduro, bu yıl içinde yeni bir kurucu meclis için parlamento seçimleri yapılmasına izin verdiğini açıkladı, başkanlık seçimlerinin yenilenmesi konusunda bir yorum yapmadı. Maduro iki ay önce yeniden seçilmesine karşı çıkan Venezuela parlamentosunu feshetmiş ve birçok parlamento üyesini hapsetmişti. Parlamento üyelerinin bazıları da yurtdışına kaçtı.

Habere New York'tan VOA Türkçe muhabiri Aslı Pelit katkıda bulundu.

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