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Venezuela’da Devlet Otelini Türk Şirket İşletecek

02.10.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Venezuela’da 1969'da Hotel Caracas Hilton adıyla hizmete giren ancak 2007'de o dönem sosyalist söylemleri ve kamulaştırma icraatlarıyla öne çıkan eski Cumhurbaşkanı Hugo Chavez tarafından devletleştirilerek adı Hotel Alba Caracas olarak değiştirilen otelin işletmesi bir Türk şirketine devrediliyor

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta 1969 yılında Hotel Caracas Hilton adıyla hizmete giren ancak 2007 yılında o dönem sosyalist söylemleri ve kamulaştırma icraatlarıyla öne çıkan eski Cumhurbaşkanı Hugo Chavez tarafından devletleştirilerek adı Hotel Alba Caracas olarak değiştirilen otelin işletmesi bir Türk şirketine devrediliyor.

Ülkede bugün iktidarda olan Nicolas Maduro’nun selefi Chavez’le başlayan Bolivarcı sürecin sembolleri arasında yer alan ve kamulaştırıldıktan sonra neoliberalizm karşıtı uluslararası etkinliklerin ve politik toplantıların düzenlendiği bir yere dönüştürülen otel bir süredir aşı ve karantina merkezi olarak kullanılıyor.

Otelin işletmesinin bir Türk şirketine verileceğini Turizm Bakanı Ali Padron açıkladı. Padron, Aralık ayının ortasında otelin işletmesinin devredilmesinin planlandığını ve ismi henüz açıklanmayan Türk şirketine ilişkin olarak “Otel işletmeciliği konusunda uzmanlar şu anda çalışıyor. Önümüzdeki aylarda harika bir otele sahip olacağız” dedi.

Venezuela hükümeti stratejik ortak olarak gördüğü Türkiye, Rusya, Çin ve İran gibi ülkelerle ticari ortaklıklar kurduğu ve karşılıklı turizmi geliştirmek için anlaşmalar yapıyor.

Otelin tadilatını da Türk firması yapıyor

898 odalı ve etkinlikler için tasarlanmış 37 adet salonuyla Hotel Alba Caracas, her ne kadar 5 yıldızlı bir olsa da gerekli bakım ve tadilatların yapılmamasından dolayı birçok oda ve ortak alan hizmet dışı kalmıştı.

Otelin tadilat, bakım, onarım ve yeniden tasarım işini yine bir Türk firması olan ABN İnşaat yapıyor. ABN İnşaat ayrıca Venezuela’da özellikle yurt dışı turizminin en önemli yerlerinden olan Los Roques adalarında da projeler yürütüyor. Bu konuda bilgi ABN’nin websitesinde yer alıyor.

Topraklarının yaklaşık yüzde 33’ü milli parklardan ve dinlenme alanlarından oluşan Venezuela’, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Canaima’dan Karayip Denizi’ndeki tropikal takımadalarına kadar ciddi bir turizm potansiyeline sahip ancak ülkede yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasi sorunların sektörü bitirme noktasına getirdiği bildiriliyor.

Uzmanlar Venezuela turizmini canlandırmanın önündeki engeller arasında başta güvenlik sorunu olmak üzere yıllardır yaşanan kriz ortamı, Venezuela seferi yapan havayolu sayısının azlığı, aşılama hızının yavaş ilerlemesi, elektrik, su ve iletişimde yaşanan kronik kesintiler, akaryakıt sorunu, konaklama tesislerinin bakımsızlığı gibi sorunlara işaret ediyor.

Venezuelalı yetkililer geçen Temmuz ayında başta sosyal medya fenomenleri, oyuncu ve dansçılar olmak üzere Türkiyeli turistler için özel tatil paketleri üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.

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