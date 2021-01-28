Venezuela’da Eğitim Bakanlığı binasında korkutan yangın

Venezuela’da Eğitim Bakanlığı binasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Venezuela’nın başkenti Karakas’ın kuzeybatısında yer alan Eğitim Bakanlığı’na ait binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangın neden çıktığı ise henüz bilinmiyor.

Başkent Bölgesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Şu anda Eğitim Bakanlığı’nın 9’uncu katındaki yangın kontrol altında. Sıcaklığı düşürmeye çalışıyoruz. Ardından kovuşturmaya devam edeceğiz. Yangına neyin sebep olduğunu tespit etmeye çalışacağız” denildi.

