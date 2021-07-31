Venezuela'da Ekonomik Toparlama Yıllar Alabilir

Venezuela'da yıllardır süregelen ekonomik ve siyasi istikrarsızlıkların toplumda yol açtığı derin krizin telafisi de uzun yıllar alacağa benziyor. Caracas muhabirimiz Mustafa Özdemir Venezuela İşverenler Federasyonu başkanıyla görüştü.

Ekonomisi son 8 yılda yaklaşık yüzde 90 küçülen Venezuela’da, ekonomik değerlerin 2013 düzeyine geri dönebilmesinin uzun yıllar alabileceği belirtiliyor. Venezuela İşadamları Federasyonu (FedeCamaras) Başkanı Carlos Fernandez, bu konuda VOA Türkçe'ye şu açıklamada bulundu:

“2013’te Venezuela ekonomisinin büyüklüğü yaklaşık 320 milyar dolarken bugün bu miktar 35 milyar dolara kadar düştü. Ekonominin ne zaman toparlanabileceğini öngörebilmek oldukça zor ancak hesaplamalarımıza göre yıllık yüzde 5’lik bir büyüme yakalamamız durumunda 2013 verilerine geri dönebilmemiz için 40 yıl gerekiyor.

Siyasi istikrarın ve taraflar arasında uzlaşmanın sağlanmasının yanı sıra, doğru ekonomik politikaların yaşama geçirilmesiyle toparlanma süreci belki biraz daha hızlanabilir ama büyümede iki haneli rakamlara ulaşmak ve o seviyelerde uzun yıllar sürecek bir istikrar sağlamanın oldukça zor olduğu hesaba katılırsa toparlanmanın 20 yılı bulabileceği söylenebilir.”

İşverenler federasyonu temsilcisi, ekonomik toparlanmanın yolunun her şeyden önce alım gücünü artırmaktan geçtiğini belirtiyor çünkü Venezuela’da halkın yüzde 76’sı ayda 143 dolardan daha az kazanıyor.

Carlos Fernandez, “Bize göre ekonomiyi düzeltmenin yolu çalışanların alım gücünü ve üretimi artırmaktan geçiyor. Venezuela’da kamuda ve özel sektörde verilen maaşlar en temel gereksinimleri bile karşılamaktan oldukça uzak. Ekonomide kalıcı ve yapısal değişiklikler yapmak, siyasi çatışmalara son vererek yabancı yatırımların ve istihdamın önünü açmak gerekiyor. Venezuela’da turizm, gıda ve perakende sektörlerinde ciddi yabancı yatırım olanakları mevcut ancak (Türkiye ile yapılan anlaşmalar da dâhil olmak üzere) hükümetler arası yapılan ikili anlaşmalardan özel girişimlerin yararlanmasının önünde aşılması güç engeller bulunuyor” şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler verilerine göre son altı yılda her 5 kişiden birinin ülkesini terk etmek zorunda kaldığı Venezuela’da, pandemiyle birlikte, krizin yol açtığı sosyo-ekonomik tahribatın artmasından endişe ediliyor.

