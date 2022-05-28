“Venezuela’da Ekonomik Toparlanma 30 Yıl Alabilir”

2017 yılı Kasım ayında aylık enflasyonun yüzde 50 barajını aşmasıyla hiper enflasyon sürecine girdikten sonra parasından toplamda 11 sıfır silmek zorunda kalan Venezuela’da, son aylarda ekonomik göstergelerde olumlu gelişmeler kaydediliyor olsa da uzmanlar krizin yol açtığı tahribatın onarılması için uzun yıllar gerektiğini kaydediyor.

Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Topluluğu (ECLAC), Venezuela için yıllık ortalama büyüme beklentisini yüzde 5 olarak açıkladı. 2013 yılından bu yana ekonomisi yaklaşık yüzde 77 küçülen Güney Amerika ülkesinin önümüzdeki yıllarda yüzde 5 büyüme ortalamasını tutturması durumunda, üretimin 2013 seviyesine dönebilmesi için otuz yıl geçmesi gerekiyor.

Uzun yıllardır ekonomik verilerin resmi makamlar tarafından açıklanmadığı Venezuela’da 2022 büyüme beklentisinde de ciddi farklılıklar görülüyor. Örneğin Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Venezuela’daki büyüme beklentisi yüzde 1,5 iken; İsviçre'deki banka ve finans şirketi Credit Suisse’ninse yüzde 20. Focus Economics’in ve Venezuela’daki güvenilir kurumlar arasında gösterilen Ecoanalitica, Venezuela Finans Gözlemevi(OVF) ve Andres Bello Katolik Üniversitesi’nin (UCAB) bu yılki büyüme beklentisiyse yüzde 8 ile 10 arasında değişiyor.

Ekonomik toparlanma için ihtiyaç olan süre büyüme oranıyla ters orantılı olarak değişiyor.

“Petrol üretimi 9 yılda yüzde 75 azaldı ”

Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’nun iktidara geldiği 2013’ten bu yana derinleşen krizin boyutunu en net gösteren verilerden biri de son yedi yılda her 5 Venezuelalı'dan birinin zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiği için ülkesini terketmek zorunda kalmış olması.

Bununla birlikte geçtiğimiz Eylül ayından bu yana enflasyonun tek haneli rakamlara düşmesi, bu yılın ilk haftalarında hiper enflasyonun sona ermesi, 2022 enflasyon liginde ilk sıranın devredilmesi ve bağımsız kuruluşlara göre 8 yıl sonra ilk çeyrekte yüzde 7,8 büyüme oranı gibi veriler petrol ülkesindeki ekonomik durumun iyileştiğini gösteriyor.

Uzmanlar bu iyileşmede Ukrayna kriziyle birlikte artan enerji fiyatlarının, Venezuela’nın yaptığı ikili anlaşmalarla petrol üretimini arttırmasının ve hükümetin başta Amerika olmak üzere kendisine yaptırım uygulayan ülkelerle ilişkiyi düzeltme noktasında attığı adımların olumlu geri dönüşünün etkili olduğunu bildiriyor.

2013 yılında ekonomisinin büyüklüğü yaklaşık 320 milyar dolar olan Venezuela’da bu miktar bugün yaklaşık 70 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Uzmanlar dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip ülkenin, bugün günlük yaklaşık 750 bin varil petrol üretebildiğini ve bu miktarın 9 yıl öncesindeki 3 milyon varil seviyesine ulaşabilmesi için zamana, bütçeye ve siyasi istikrara ihtiyaç duyulduğunu kaydediyor.

