Venezuela'da elektrik kesintisi hayati boyutta

Halk yiyecek ve su bulabilmek için mücadele veriyor. Kesinti nedeniyle hayatını kaybeden hastanelerdeki hastaların sayısının 21 olduğu açıkladı.Venezuela'da ülke çapındaki elektrik kesintisinin beşinci gününde halk yiyecek ve su bulabilmek için büyük mücadele veriyor. Ülkede halihazırda kısıtlı olan gıda stoğu, soğutucuların çalışmaması nedeniyle tehlikeye girmiş durumda. Başkent Caracas da dahil birçok bölgede buzdolaplardaki gıda ürünleri bozuldu. Su sıkıntısı yaşayan halk Caracas'ta dağlık bölgeden akan bir su kaynağının önünde bidonlarını doldurabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

21 kişi öldü

Hastaneler hizmet vermekte zorlanırken, ameliyat ve ilaç bekleyen çok sayıda hasta hayati tehlikeyle karşı karşıya. Sağlık Doktorları isimli sivil toplum kuruluşundan doktor Julio Castro, Pazar akşamı yaptığı açıklamada elektrik kesintilerinin başlangıcından bu yana 21 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hükümet ölümlerin elektrik kesintisiyle ilgili olmadığını savunurken hayatını kaybedenlerin çoğunun diyalize muhtaç böbrek hastaları olduğu kaydedildi. Doktorlar çoğu hastanede jeneratörlerin yetersiz kaldığını savunuyor. Yenidoğan ünitelerinin kesintiden ciddi şekilde etkilendiği, ülkede her gün doğan ortalama bin 500 bebeğin yüzde 10'unun kuvöze ihtiyaç duyduğu kaydedildi.